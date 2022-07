Boca echó a Battaglia tras la eliminación con Corinthians: el comunicado oficial

Boca quedó afuera de la Copa Libertadores luego de perder contra Corinthians en la tanda de penales. Luego del partido, Sebastián Battaglia reclamó por la falta de refuerzos en conferencia de prensa, algo que provocó cortocircuitos en la tregua que tenía con el Consejo de Fútbol. En la noche del miércoles, el Xeneize anunció en redes sociales que el ídolo dejó de ser el técnico del primer equipo.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo", dice el comunicado oficial con el que Boca dio a conocer la salida del DT. El anuncio tiene como título "Muchos éxitos, Seba".

Luego, el comunicado rememora lo que fue el paso del máximo ganador de la historia del club de la Ribera como entrenador: "Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera".

En la conferencia de prensa post eliminación contra Corinthians, Battaglia criticó la política de mercado de pases que tomó el Consejo de Fútbol: "Uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, hoy merecimos y no pasamos, son cosas que tiene el fútbol y hay que saber entender. En la serie el equipo fue superior. Hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que se tienen resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos que son importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo".

A menos de un año desde que asumió, Battaglia fue cesado de su cargo. De esta manera, Boca deberá definir quien dirigirá al equipo ante San Lorenzo el próximo sábado.