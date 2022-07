Liga Profesional: Con bajas importantes, River va por la recuperación ante Godoy Cruz

Atrás quiere dejar River el durísimo golpe sufrido en la Copa Libertadores y es por eso que apunta los cañones al plano doméstico: este domingo, desde las 20.30, recibirá a Godoy Cruz por la séptima fecha de la Liga Profesional e intentará levantar cabeza en el Estadio Monumental.

El Millonario viene de ser eliminado por Vélez en los octavos de final del máximo certamen sudamericano. Ahora todas las esperanzas están puestas en el campeonato argentino, donde todavía no logra afirmarse en los primeros puestos: está 12° con apenas ocho puntos.

Para este compromiso en Núñez, Marcelo Gallardo mantendrá la base titular pero podría cuidar a algunos futbolistas, como a Enzo Pérez y Paulo Díaz, teniendo en cuenta que el próximo miércoles jugará con Barracas por la Copa Argentina. La gran novedad pasa por las ausencias sensibles de Julián Álvarez, quien ya partió rumbo a Manchester City, y Enzo Fernández, otra joya que no se cruzará más la banda y la semana que viene se irá a Benfica.

Por su parte, el Tomba, séptimo con diez unidades, llega a esta cita después de haberle ganado 1-0 a Colón en Mendoza y no pierde desde hace tres jornadas. Con el sueño de dar el golpe, la dupla técnica de Sergio Gómez y Favio Orsi apostará por sus mejores soldados y no piensa hacer demasiados retoques en la formación, aunque no se descarta que Néstor Breitenbruch ingrese por Elías López y Nelson Acevedo haga lo propio por Juan Andrada.

La probable formación de River vs. Godoy Cruz, por la Liga Profesional

Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz o Leandro González Pirez, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Braian Romero y Lucas Beltrán.

La probable formación de Godoy Cruz vs. River, por la Liga Profesional

Diego Rodríguez; Breintenbruch, Pier Barrios, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez.