“De esta noche no pasa; hace dos meses nos separamos y ya está con otro”

Una joven de 25 años del barro Bruno Volta recurrió a la Policía y a la Justicia por la amenaza que surgió de su expareja, quien tiene una prohibición de acercamiento e impedimento de contacto por un caso de violencia de género.

La mujer se presentó ante las autoridades policiales y manifestó que teme por su vida. En este sentido, el sospechoso le envió un audio a uno de los familiares de la joven en la que la amenaza de muerte. “De esta noche no pasa; me hace calentar, hace dos meses nos separamos y ella ya está con otro. Hoy la vi salir de su casa con el noviecito, te juro que de esta noche no pasa”, habría manifestado en el audio. El hecho fue informado a las autoridades de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público Fiscal, quienes ordenaron que se notificara a la víctima para que se presentara hoy en la sede judicial, a fin de conocer detalles.