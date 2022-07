Las mejores canciones románticas de los últimos 50 años

La música siempre nos acompaña en los mejores y peores momentos de nuestras vidas. A pesar de que existen canciones de todas las clases, son las canciones de amor las que nos atrapan más rápido. Tal vez sea por sus melodías o sus letras románticas; pero al escuchar canciones de amor, muchos nos sentimos tentados a entrar en páginas como Buscatupareja.com, para conocer los mejores sitios de citas online que tenemos a nuestro alcance.



El amor es uno de los más grandes sentimientos que hay, es por ello que hoy te traemos esta lista de las mejores canciones de amor. Así podrás cantar y bailar a su ritmo, mientras esperas por esa persona especial en tu vida.



Años 60



At Last de Etta James (1960)

Este maravilloso cover de At Last es una de las canciones románticas más memorables de la historia. Esta canción es una de las más populares para el primer baile romántico en las bodas. Su letra y melodía, acompañadas de la voz de James hace que tengamos escalofríos cada vez que la escuchamos.

Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley (1961)

Versionada por muchos artistas, desde UB40 hasta la más reciente de Kacey Musgraves, esta obra maestra de Presley es un clásico del amor. En su lanzamiento original, llegó al top 5 de las canciones más populares en Estados Unidos.



Años 70



Your Song de Elton John (1970)

Esta joya romántica es una de las canciones más conocidas de Sir Elton John. Estando entre su top 10 de canciones más escuchadas en la plataforma Spotify, Your Song es sin duda una favorita del público. Su poesía pura y melodía suave de piano la llevó a ser incluida en el Salón de la Fama de los Grammys.









Best of My Love de The Emotions (1977)

Incluida en los soundtracks más populares de nuestros tiempos, Best of My Love de The Emotions es una canción que nos pone a celebrar el amor bailando cada vez que la escuchamos. Gracias a su interpretación vocal, esta canción se llevó el Grammy al Mejor Interpretación R&B Vocal de un Dúo o Grupo.



Años 80



Time After Time de Cindy Lauper (1983)

Un clásico de los 80, Time After Time nos lleva a una época en la que las baladas poderosas de amor reinaban en la radio. Esta nostálgica canción es una que no puede faltar en nuestras salidas al karaoke, ya que llena de emociones a cualquiera que la escuche.



Crazy For You de Madonna (1987)

Esta canción escrita para el soundtrack de la película “Vision Quest”, fue una de las canciones más populares de finales de los 80. Considerada como una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos, Crazy For You le dio a Madonna su primera de muchas nominaciones a los premios Grammys.



Años 90



I Will Always Love You de Whitney Houston (1992)

Es imposible crear una lista de canciones románticas en Apple Music o cualquier otra plataforma de streaming sin incluir I Will Always Love You. Este clásico de Whitney Houston, es una de las mejores y más reconocidas canciones románticas de todos los tiempos.





I’ll Make Love to You de Boyz II Men (1994)

Escrita y producida por Babyface, uno de los compositores más conocidos en el mundo, I’ll Make Love to You estuvo en el tope de las listas americanas durante 14 semanas consecutivas. Gracias a su incomparable éxito, esta canción ha sido parte de las películas románticas desde su lanzamiento hasta la actualidad.



Años 00



We Belong Together de Mariah Carey (2005)

Esta canción es vista como el gran resurgimiento de la diva del pop Mariah Carey. Con 14 semanas al tope de las listas americanas, We Belong Together es considerada como un clásico moderno entre el público de todas las edades. Sin mencionar que su video musical fue todo un fenómeno en su estreno.



Love Story de Taylor Swift (2008)

Aunque Taylor sea conocida como la reina de las canciones de ruptura, no podemos negar que con Love Story rompió el molde. Esta canción mezcla increíblemente sus raíces country con esos estribillos pop que la hacen tan pegajosa.



Años 10



We Found Love de Rihanna (2010)

Muchas canciones dance de años atrás no superan la prueba del tiempo. Sin embargo, esta canción de Rihanna nos demuestra que la música moderna también nos puede hablar de amor. Haciéndonos vibrar, bailar y sentir nuestras emociones sin problemas.



Love on Top de Beyoncé (2011)

Beyoncé demuestra su poderío vocal en esta gran canción de amor inspirada por los grupos musicales de décadas atrás. Tanto la letra como la melodía de Love on Top nos dejan con las ganas de querer enamorarnos; para luego gritarlo a los cuatro vientos tal como lo hace la cantante.