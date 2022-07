Pasó dos años en coma tras ser atacada con un hacha y cuando despertó le contó a la Policía algo estremecedor

Dos años estuvo una mujer hospitalizada y en coma luego de ser víctima de un brutal ataque en su propia casa. Había sido agredida con un machete -o un hacha- en la cabeza, por lo cual yacía en el sofá con graves heridas hasta que los paramédicos y policías la encontraron.

“Cuando llegamos allí, para ser sinceros, pensamos que estaba muerta. No habría apostado ni un centavo por su vida, estaba en muy mal estado”, reveló Ross Mellenger, alguacil del condado de Jackson, Estados Unidos.

Wanda Palmer fue trasladada a un centro asistencial cercano en una condición reservada: “Fue atacada, hackeada y dada por muerta”, enfatizó la Policía en un comunicado.

Nadie tenía idea de qué pasó en la residencia durante el 10 junio de 2020. Los vecinos, aunque escucharon los gritos, no se habían dado cuenta de quién la atacó, no había videos de las cámaras de seguridad, no había registro de llamadas en su celular, no había arma u otros rastros del atacante y los investigadores no tenían a quién más acudir, pues ella vivía sola.

Fin del misterio

La llamada del centro de atención especializada en la ciudad de New Martinsville puso fin a las incógnitas. Los especialistas les comunicaron a las autoridades que Palmer salió del coma y presentaba daños cerebrales; sin embargo, podría revelar qué sucedió.

Wanda permaneció por dos años en coma siendo atendida en un hogar para ancianos

”Las claves de todo el asunto estaban en la propia víctima y con ella incapaz de comunicarse nos quedamos sin nada. Ahora, dos años después, ‘boom’, ella está despierta”, comentaron los investigadores. Para sorpresa de muchos, el que intentó asesinarla fue su hermano, Daniel Palmer. Según ella, entró hasta la propiedad y le propinó golpes en medio de la noche, sin que pudiese defenderse.

“Cuando se le preguntó por qué Daniel la agredió, Wanda dijo que ‘él era malo’”, se lee en la denuncia obtenida por el medio local WCHTV. Además, el agente que la entrevistó dijo que sus respuestas, pese a estar todo este tiempo sin hablar, eran “coherentes” y hasta había pedido que oraran por su pronta recuperación.

Myssi Powers, una amiga cercana a la familia, corroboró que el hombre, de 55 años, no es una buena persona. “Sé que había sido malo con Wanda en el pasado”, precisó para el diario citado.

Daniel ya fue detenido y presentado ante un juez por los delitos de intento de asesinato y lesiones

“Ella pudo despertar y dar el nombre gracias a Dios. Eso es todo lo que puedo decir, gracias a Dios, porque definitivamente merece justicia”, añadió. Se sabe que Wanda, poco a poco, recupera la conciencia y puede entablar conversaciones más largas, de acuerdo con el medio CNN.

Daniel fue detenido y presentado ante un juez por los delitos de intento de asesinato y lesiones. Por el momento, permanece en una cárcel y se le fijó una fianza de 500 mil dólares (más de dos mil millones de pesos colombianos) hasta que se surta el proceso y se le imponga una sentencia. “Continúen orando por la víctima, por favor”, expresó la Policía en redes sociales. /La Nación