Antonela Roccuzzo revolucionó Instagram con su pose de yoga perfecta

Voluntariamente o no, Antonela Roccuzzo se convirtió en los últimos tiempos en una verdadera estrella de las redes sociales. Más allá de ser la esposa de Lionel Messi, ella, una verdadera influencer, brilla con luz propia en cada publicación que realiza, especialmente en Instagram, donde suele cosechar miles de “Me gusta” y comentarios elogiosos de todo tipo. Esta vez, la rosarina sorprendió a sus seguidores con una imagen en la que se la ve haciendo una perfecta postura de yoga.

Roccuzzo suele tener una vida en redes muy activa. Allí publica con asiduidad fotos de ella en algún evento futbolístico de su marido Leo, momentos de ocio con amigos o diversas actividades que realiza junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Pero también utiliza la comunicación en redes para compartir sus propias experiencias personales.

Es así que, este martes, la influencer rosarina decidió postear en su cuenta de Instagram una imagen de ella realizando una práctica de yoga, la ancestral disciplina originada en la India y que tiene por objeto lograr la armonía entre el cuerpo, la mente y el alma. “Seguimos practicando”, escribió la mujer del 10 de la selección argentina en su publicación.

Junto a ese escrito, que venía acompañado por un emoticón de yoga y otro de un corazón negro, se podía ver una imagen de ella de pie, con un conjunto deportivo negro de calzas y top con detalles cut-out, una indumentaria adecuada para realizar esa actividad proveniente del oriente. Pero lo que realmente impactó a los seguidores de la argentina fue la siguiente foto de la publicación, donde Roccuzzo se encuentra en plena realización de una perfecta postura de yoga.

En efecto, la mamá de Thiago, Mateo y Ciro se encuentra en la imagen con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en la concreción de la posición que en el hatha yoga lleva el nombre de Shirshasana, una pose invertida que requiere, para ser realizada, tener una preparación importante en la disciplina.

Roccuzzo tiene tanto la cabeza como sus manos apoyadas en el suelo, mientras que sus piernas se encuentran elevadas, con las rodillas dobladas, una de ellas echada hacia adelante, y la otra, hacia atrás, como si estuviera corriendo en el aire. La influencer se encuentra concentrada en la óptima realización de esa postura.

Antonela deslumbró con la realización de una postura de yoga y cosechó miles de me gusta entre sus seguidoresInstagram / antonelaroc

Lo cierto es que la imagen de Antonela Roccuzzo enfocada en la tarea de realizar esa “asana” -postura- atrajo en pocas horas más de 261 mil me gusta provenientes de diversos puntos del planeta. Hay que recordar que la esposa del astro futbolístico del PSG tiene en su cuenta de Instagram nada menos que 20 millones de seguidores.

“De otro mundo”, “Qué linda”, “Habibi (mi amor)”, “Divina”, “You are the best (sos la mejor)”, fueron tan solo algunos de los cientos de comentarios de buena energía que recibió Roccuzzo con su posteo. También las respuestas se cargaron de diferentes emoticones, en especial los que representan un corazón, o un fuego, o la típica cara que sonríe con dos corazones en el lugar de los ojos.

Claro que como toda influencer que se precie, Antonela Roccuzzo aprovechó también su publicación para etiquetar a otras dos cuentas de Instagram, relacionadas con su posteo: una de ellas, que promociona la práctica de yoga, y la otra que vende ropa específica para esa disciplina y para diversas actividades deportivas. /La Nación