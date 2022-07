Gimnasia, con la obligación de sumar ante su gente

Gimnasia y Tiro recibirá a Douglas Haig, esta noche desde las 21:30 hs, en Gigante del Norte.

El equipo de Cacho Sialle necesita volver al triunfo para no salir de zona de clasificación. En los últimos tres partidos solo pudo conseguir un punto y dos derrotas consecutivas.

El entrenador no confirmó el equipo pero todo indica que volverá a la titularidad Juan Pablo Perillo, quien sería la única referencia en el área. Después mantendría el mismo once por la lesión de Guido Milán, quien todavía no se recuperó y su lugar será ocupado por Llanquetrú.

Hoy por un nuevo aniversario del ascenso a primera división, la dirigencia de Gimnasia realizará un homenaje a los jugadores que formaron parte de esa proeza.

Gimnasia: Silva; Llanquetrú, Tallura, Sanabria y Villareal; Birge, Frezzotti, Chavez, Torres,Busse y Perillo.