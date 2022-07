Le robaron 5 veces en un mes: "Ya no sé qué hacer"

Vecinos de distintas barriadas de Salta viven hoy situaciones de inseguridad que les generan impotencia al no poder hacer nada, este es el caso de Silvana quien vive en V° Primavera y en un periodo de 30 días sufrió 5 robos. El último hecho ocurrió el miércoles, cuando una mujer ingresó a su vivienda y pudo ser demorada pro ellos mismos.

Tras reducirla y llamar a la policía, la supuesta ladrona quedó detenida pero con el paso de las horas le dieron la libertad. "Yo ya no sé qué hacer para que no me sigan robando", expresó la vecina.

Silvana vive en José Echenique al 900 y en la sumatoria de los 5 robos en el periodo de un mes, le han robado distintos artefactos, ropa y zapatillas.

"Mi hermano salió, dejó abierto porque detrás salía mi sobrino, es ese momento parece que ella aprovechó para entrar. Mi hija escuchó el pasador y cuando salió de su cuarto vio que la mujer estaba en el patio" recordó por QPS.

Contó que la supuesta ladrona, cuando fue reducida se defendía manifestando que se había equivocado de vivienda y que no era ninguna ladrona. Sin embargo, desde la Policía de Salta revelaron que tendría un prontuario cargado de hechos delictivos y sería conocida como "Ruti" quien ya fue vista caminando por V° Los Sauces.