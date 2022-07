Un hijo a su madre: “Como no te mató mi padre, te voy a cag... matando yo”

Con palabras irreproducibles y advertencias de que “la mataría a garrotazos”, un sujeto amenazó de muerte a su madre, luego de tomar mates en su casa de la ciudad de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero.

La denuncia por el delito de lesiones calificadas fue realizada por una jubilada de 73 años, residente en el barrio Santa Rosa de la mencionada ciudad. Por lo que tomó intervención el fiscal de la circunscripción Copo, quien ordenó una serie de medidas judiciales a seguir las próximas horas.

El ama de casa reveló que cerca de las siete de la tarde de anteayer, estaba en su casa junto a su hijo de 43 años. Estaban mirando televisión y tomando mates. Hasta que en un momento determinado, el sujeto comenzó a reaccionar de manera agresiva.

En primera instancia había comenzado a insultar a su madre. Posteriormente, le dijo: “Sos una mal parida, una hija de mil p... Como no te c... matando a garrotazos mi padre, mal parida. Vieja hija de mil p... te voy a c... matando yo”.

Luego, habría intentado agredirla físicamente.

Tras el incidente, el agresor decidió retirarse con rumbo desconocido. Mientras que la damnificada le solicitó a una familiar que la acompañara a la sede de la Comisaría Comunitaria 43 de Pampa de los Guanacos, donde radicó la denuncia penal correspondiente.

El fiscal interviniente dispuso que las partes sean notificadas de una serie de medidas restrictrivas de conducta, mientras que el agresor sea trasladado a sede policial para ser entrevistado por los uniformados.