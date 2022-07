Registro para sostener los subsidios: que hacer si pasó la fecha de inscripción

El gobierno habilitó este sábado 23 de julio la última etapa del registro para sostener los subsidios a las tarifas de luz y gas. Se trata de las personas con DNI terminados en 6,7,8 y 9 que tendrán hasta el martes 26 para completar sus datos en el formulario y sostener así una parte o la totalidad de los beneficios.

Hasta la fecha ya son 3.443.386 hogares de todo el país que completaron sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (Rase). Ahora el sistema empezará a entrecruzar la información con las distintas bases de datos que tiene el Gobierno para definir si están en condiciones de conservar la totalidad de los subsidios o si el beneficio será limitado o nulo.

¿Qué pasa si no me inscribí?

En el caso de las personas que perdieron su turno para completar los datos en el formulario, a partir del 26 de julio tendrán una última chance de hacerlo hasta el domingo 31. Según informaron desde la secretaría de Energía, es importante cumplir con el registro ya que, quienes no lo hagan, comenzarán a pagar la totalidad de la tarifa de la energía a partir de agosto.



¿Cómo sé a qué categoría pertenezco?

El Registro de Acceso a los Subsidios de Energía utiliza los datos que entrega cada usuario para categorizarlos de acuerdo a ingresos económicos. Una vez que el cliente completa el formulario recibe una categoría provisoria que es la que luego se confirma o recategoriza de acuerdo a la información cruzada con las demás bases de datos.

Hasta el momento hay 75.492 hogares que se encuentran comprendidos dentro de la denominada Tarifa 1, de ingresos altos, por lo que irán perdiendo los subsidios gradualmente. Mientras que 979.496, que pertenecen al segmento de la Tarifa 2 que es de ingresos bajos y son quienes mantienen los subsidios.

En tanto que 712.049 hogares correspondientes a la Tarifa 3, de ingresos medios, que también perderán parte de los subsidios, pero no la totalidad.

Los criterios que fijó el Ministerio de Economía para determinar a quiénes se les quitará el subsidio son los siguientes:

Tener ingresos familiares mensuales netos superiores a $350.000 (se irá actualizando cada mes en base al dato de la canasta básica total)

Tener tres o más inmuebles registrados

Tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años

Tener aviones o embarcaciones de lujo

Ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Para los usuarios que viven en la Patagonia, el ingreso máximo para acceder al subsidio es mayor: de hasta $400.000.