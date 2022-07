Feudale confesó por qué no tuvo novio nunca: “Soy heterosexual, pero…”

Marcela Feudale estuvo invitada en PH, Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe. En este contexto, la locutora recordó sus inicios en los medios de comunicación y también hubo momentos para repasar datos sobre su intimidad.

Con su estilo frontal explicó los motivos detrás del bajo perfil que siempre mantuvo sobre su vida sentimental, a pesar de las tres décadas de trayectoria que acumula en los medios de comunicación.

"El tema del amor me parece que nos atraviesa a todos de una manera muy particular en la vida, que te cambia siempre", comenzó diciendo Feudale, quien no dudó en relatar su experiencia personal.

"Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto", reveló. "Era una exigencia tremenda para mí y para el otro también, entonces cuando pasaba una mínima cuestión ya estaba pensando que no funcionaba, que no era para mí", explicó.

"Tuve varias parejas, soy heterosexual, lo aclaro", agregó. "Tuve que acostumbrarme a ser ‘machorrita’ porque el medio me lo exigía: trabajé en la Rock & Pop y era machirula 100%, éramos dos mujeres y 44 varones, qué iba a hacer", disparó con humor.

Sobre por qué eligió el hermetismo para separar su faceta profesional de la personal, explicó: "Me costó mucho el tema de las relaciones porque tenía un compromiso muy grande con mi carrera y yo quería trabajar. Vengo de una época donde la mujer elegía o la casa, la cocina, o trabajar, todo junto no se podía", sentenció Feudale.

Luego, Kusnetzoff quiso saber si sentía arrepentimiento por las decisiones que tomó: "No, porque tuve una vida plena, he tenido amantes, no tengo problema en decirlo". Acto seguido, recordó los dos momentos en que sintió que estaba profundamente enamorada.

"Cuando tenía 18 años amé con todo mi ser, y él me amaba a mí de una forma... no sé si fue porque era el primer gran amor, pero después recién a los 31, y ahí sufrí mucho; fue muy doloroso para mí separarme", cerró. /Paparazzi