En Salta, referentes de JxC acusan a Cristina Fernández de ser la mayor golpista de Argentina

El concejal José Gauffín respondió a las manifestaciones del oficialismo que acusan a la oposición por supuestas maniobras golpista para desestabilizar al gobierno. La semana pasada, un comunicado del Frente de Todos denunció que en la última semana hubo acciones de desestabilización económica.

“El gobierno, ante las enormes dificultades que genera por sí mismo, les echa la culpa a otros. Se acusa rápidamente de golpista a la oposición y si uno repasa las declaraciones de sus propios dirigentes, ellos tienen declaraciones mucho más fuertes”, manifestó.

Gauffín señaló que lo que reclama la oposición es coherencia, “un plan de gobierno que no lo tienen. Hace 20 días asumió la ministra Batakis y se la ve trabajando en soledad, sin ningún tipo de apoyo, no sé para qué la nombran si después Cristina Fernández de Kirchner, la que sustenta políticamente al gobierno no la apoya”.

El dirigente de Juntos por el Cambio consideró que los mismos oficialistas son golpistas, “Cristina Fernández de Kirchner es la mayor golpista del país, que ha debilitado totalmente al gobierno de Alberto Fernández y que ahora no le brinda apoyo a la ministra para que haga lo que tenga que hacer”.

El concejal sostuvo que desde el Gobierno Nacional buscan distraer para esconder su propia incapacidad. “Nuevamente estamos cayendo en un pozo de desesperanza, es muy difícil para la oposición acompañar a un gobierno que por sí solo se está destruyendo”, agregó.

Respecto al rol de la oposición, Gauffín aseguró que “desde Juntos por el Cambio + siempre van a acompañar el diálogo siempre que la discusión se dé en el ámbito adecuado, en el Senado o en la Cámara de Diputados. Nuestra responsabilidad como oposición está en las cámaras legislativas”.