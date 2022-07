Central Norte busca identificar y erradicar sus hinchas violentos: “Que no entren más”

En medio del regreso del cotillón a las canchas para los partidos de fútbol en Salta, siendo el evento debutante el partido que anoche disputó Central Norte, desde el club había preocupación por posibles hechos de violencia entre distintos sectores de la hinchada en el Estadio Martearena y sus adyacencias.

Los incidentes en la popular de Central Norte. Enfrentamiento entre barras. Una no dejó entrar a otro. La policía llegó después para desalojar a los q no podían entrar. Hubo corridas y golpes. pic.twitter.com/IzX6NpfAta — Roberto Gramajo (@robertogramajo) July 26, 2022

En la previa, desde la institución deportiva habían emitido un comunicado repudiando totalmente estos hechos de violencia que tildaron de inaceptables. En ese contexto el presidente de Central, Héctor D’Francesco, aseguró que están trabajando para que estos malvivientes sean identificados y no puedan acceder a las canchas.

“Desde el último partido donde se produjeron incidentes, el club presentó una nota ante el Comité de Seguridad, pidiendo que la policía identifique a estos delincuentes, cosa que se está haciendo de a poco”, declaró en el programa radial Equipo 10.

En este punto contó que ya lograron identificar varios de estos malhechores que se enfrentan durante los encuentros. “Debemos seguir trabajando de esa manera contra esos delincuentes que van a dirimir sus diferencias en las tribunas y no son tan ‘picantes’ de hacerlo en sus barrios, que se esconden en un partido”, aseveró.

Dicho esto recalcó que estas hecatombes causadas por estos sujetos solo terminan perjudicando gravemente al club, por lo cual seguirán trabajando codo a codo con la policía para identificarlos, como pudieron hacerlo con las cámaras del estadio Martearena, por ejemplo.

“Seguimos trabajando para identificarlos, lo que hay que hacer es combatirlos, no tenerles miedo, no puede ser que una familia no pueda disfrutar de un partido por estar a la merced de 10 o 15 delincuentes”, les recriminó para concluir”, concluyó el presidente del ‘cuervo’.

“Estamos haciendo lo necesario para que esta gente no entre más a una cancha”