Matías Sproat: “Hicimos el mejor partido desde que llegue al equipo”

Después de la buena imagen que dejó el conjunto dirigido por Martel en el Kempes, en la derrota contra el puntero Racing de Córdoba, el Santo dio vuelta la página y volvió a los entrenamientos pensando en el próximo rival que será Sportivo Belgrano de San Francisco el domingo a las 19: 30 en el Martearena.

En el retorno a los entrenamientos InformateSalta dialogó con Matías Sproat, uno de los refuerzos que llegó de la mano de Pablo Martel para jerarquizar el equipo y potenciarlo. El volante por derecha de 34 años es uno de los más grandes y experimentados del plantel y contó sobre su papel dentro del equipo. "Es natural, me gusta estar ahí adentro, atento a los chicos, alentarlos soy uno de los más grandes y que tiene más experiencia entonces darle tranquilidad a los más chicos es algo que manejo bien”.

Después comentó sobre cómo ve al plantel ahora que consiguió respirar un poco de la zona del descenso a diferencia de cuando había llegado, que el Antoniano estaba hundido en la zona baja de la tabla: “Fuimos mejorando partido a partido aunque nos tenemos que ir conociendo más, trabajamos tratando de mejorar, el otro día me vine con bronca porque en lo personal creo que hicimos el mejor partido desde que llegue yo al equipo”.

Por ultimo contó el análisis ya con la mente fría del partido del domingo contra Racing en donde el equipo dejo una muy buena imagen. “Nos venimos un poco tristes y enojados por el desgaste que hicimos, en el primer tiempo fuimos muy superiores al rival y no nos pudimos traer nada, pero lo positivo es que el primer tiempo que hicimos fue muy bueno”, y culminó diciendo de cómo se siente en la provincia vistiendo la camiseta del Santo: “Hasta ahora si me sentí cómodo con la pelota y compañeros pero puedo aportar mucho más al equipo y ojala lo pueda demostrar en la cancha y no quede solo en palabras”.