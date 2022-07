Escándalo en el fútbol: crece la sospecha de favoritismo para Barracas

Pasaron más de 12 horas del escándalo en el encuentro entre Barracas Central y Patronato, aquel que tuvo todos los condimentos, y que terminó con cinco detenidos por parte del "Patrón", pero con el paso de las horas se siguen sumando testimonios. Lo cierto es que los principales apuntados siguen siendo Jorge Baliño y Diego Ceballos, árbitro principal y encargado del VAR, respectivamente.

Los dirigidos por Facundo Sava se sintieron perjudicados por la intervención de la terna arbitral, y la polémica crece todavía más al repasar otras actuaciones de Baliño y Ceballos dirigiendo al "Guapo". En las últimas horas, el árbitro habló de ver `fantasmas que no existen´ con respecto a Barracas Central, el club del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Pero hay antecedentes, y alimentan las sospechas por parte de Patronato.

Apenas un mes atrás, a Jorge Baliño le tocó decir presente en el estadio Islas Malvinas, donde Barracas Central recibió a San Lorenzo por la sexta fecha de la Liga Profesional. El resultado fue el mismo de ayer, 2-1 a favor del equipo que, por aquel entonces, era dirigido por Alfredo Berti. Pero el resultado no fue lo único que se repitió. Aquel partido también terminó en escándalo.

El tandilense vuelve a estar bajo la lupa. En el choque entre el "Guapo" y el "Ciclón", a diferencia del encuentro de anoche, el encargado del VAR fue Yael Falcón Pérez. La primera polémica de aquella tarde, fue nada más y nada menos que un penal. En menos de veinte minutos, el local ya ganaba por la mínima. Agarrón y falta de Nicolas Ferreyra sobre Adam Bareiro. Era penal para San Lorenzo. La vieron todos menos el árbitro y el VAR.

La frutilla del postre fue un gol anulado, que había llegado a partir de un centro de Martegani y una buena definición de Jeremías James. Festejo medido por la posición del defensor. Se trazaron líneas, y después de más de tres minutos, Jorge Baliño le dio la derecha al VAR, y después de recibir el aviso de Falcón Pérez anuló el tanto del "Ciclón".

El que no coincidió con el criterio de los árbitros fue Rubén Darío Insúa, que después del partido declaró: "Estuvimos revisando el gol de James. No sé a quién le cobraron fuera de juego. No lo pudimos identificar. Me llamó la atención que, en la jugada del primer tiempo donde le cometen penal a Bareiro, que el árbitro no haya ido a ver el televisor. Cuando hay una duda de estas características, el árbitro tiene que ir a revisarlo".

Y con unas declaraciones bastante más medidas que las de Facundo Sava, aquella tarde Insúa redondeó: "¿La gente del VAR dónde estaba? ¿Por qué no alertó al árbitro? Eso me llama la atención. Hay que hacer hincapié en eso. Forma parte de las reglas del juego. Acá la culpa no la tienen ni los jugadores de Barracas, ni el técnico de Barracas, ni los jugadores de San Lorenzo ni yo".

Lo cierto, es que el único protagonista de la noche del martes en Floresta no fue el árbitro, ya que hubo alguien que tuvo un rol clave en la definición de las jugadas polémicas, y este fue el encargado del VAR, Diego Ceballos. Marcado por una actuación para el olvido en la final de la Copa Argentina 2015, a Ceballos le costó bastante volver a hacerse un lugar en el arbitraje de la Primera División. Hoy, vuelve a estar en la mira.

Y es que el oriundo de Hurlingham también tiene alguna que otra decisión polémica dirigiendo a Barracas Central. A Ceballos le tocó dirigir al "Guapo" en más de una oportunidad durante su paso por la Primera Nacional. Ahora, las miradas se pusieron en una actuación en particular.

En junio de 2021, Ceballos dirigió un partido entre Barracas y Atlético de Rafaela, el cual terminaría 2 a 1 a favor del club que supo presidir Claudio Tapia. Sobre el final del partido, y a minutos de que Barracas sumara una nueva victoria, llegó la polémica. Rafaela quería rescatar un empate, y en la agonía del partido, probó desde afuera para tratar de vencer la valla de Mariano Monllor. La pelota pegó alevosamente en la mano de un defensor de Barracas. Para Ceballos fue `siga, siga´.

La palabra de Jorge Baliño

A la par de la palabra de Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, el testimonio más esperado sin dudas era el de Jorge Baliño, árbitro del partido del escándalo. El tandilense dialogó con TyC Sports horas después del cotejo, y dejó las siguientes palabras: "Como en todo partido creo que hay errores y aciertos. En las decisiones trascendentes se actuó bien y se sancionó bien".

"La presencia de Tapia en la cancha no influye en el arbitraje, desde que Tapia es presidente de AFA lo habré cruzado dos o tres veces en alguna pretemporada, nos saludó y no crucé más palabra. No tuve nunca la chance de tener un diálogo siquiera con el presidente de la AFA. Se tejen demasiadas historias que llevan a que pase todo esto que no suma para nada".)

Además, Baliño ahondó en el papel del arbitraje argentino a la hora de impartir justicia en los partidos de Barracas Central, equipo catalogado por muchos como `el caballo del comisario´. Con respecto a lo que se viene hablando, el árbitro agregó: "La susceptibilidad está instalada desde afuera, desde las charlas de café que dicen que se beneficia a tal o cual porque es el equipo del presidente, pero eso no pasa".

"Hay una cuestión instalada contra Barracas que no es cierta. Si uno va a lo que pasa semana a semana, no pasa. Se ven demasiadas susceptibilidades con respecto a Barracas, se ven fantasmas que no existen", aseguró.

Y hablando más en profundidad de las -múltiples- polémicas que tuvo el partido, el árbitro se prestó a analizar una por una las jugadas que provocaron el escándalo en cancha de All Boys. Con respecto a la primera de ellas, la del gol anulado por posición adelantada a Patronato, declaró: "Cuando el defensor de Barracas despeja, hay un rebote en el pie del jugador de Patronato".

"El asistente me pide información de dónde viene el balón por la forma en que sale despedido, porque sale hacia el costado. Porque un jugador, por más mal que le pegue, es difícil que salga de esa manera. Yo le paso la información de que venía de un jugador de Patronato y él no levanta la bandera. Cuando la jugada termina en gol yo informo a la cabina del VAR que la jugada venía de un rebote, que se fijaran por favor la posición de ese jugador"

Y con respecto a la expulsión de Nicolás Castro, Baliño fue contundente, para él no existió polémica. Con lo que sí hubo controversia fue con la jugada del segundo gol del "Patrón", que también sería anulado. En primer lugar, para el árbitro no había existido penal en la jugada en la que nació el gol de Patronato. Y explica: "Me había dado la impresión que se había patinado y se había caído en el intento de frenar su marcha".

"El VAR encuentra el contacto con la cámara que está atrás del arco, me muestran la evidencia, encuentro el contacto: un toque sobre el pie de apoyo y barrida en ese pie de apoyo que provoca la caída. No voy a entrar en una discusión de sí o no, con las imágenes que evalué yo, con las cámaras que están detrás de los arcos, veo el barrido en el pie de apoyo que provoca la caída", cerró.

Pero como la polémica del partido no quedó en los 90 minutos, el informe del árbitro tampoco va a relatar únicamente lo que pasó en el juego. Con el partido terminado, jugadores y miembros del cuerpo técnico de Patronato se metieron a la cancha a increpar al árbitro. Primero se hablaba de una agresión de Sava sobre Baliño. El propio colegiado aclara: "No me pegó nadie adentro de la cancha".

"Hubo una situación de Sava que en la carrera cuando viene medio que me choca y después hubo una persona, que no identifiqué quién es, que me arrojó un par de patadas desde atrás. Lo alcancé cuando giré, pero no sé el nombre. Posiblemente sea el entrenador de arqueros, no quiero decir que fue él porque no tengo la certeza".

Y para dar cierre al dialogo, Baliño avisó: "No hice el informe todavía, estoy ahora por ponerme a hacerlo. Jugadores no hay muchos, ellos más que nada fueron empujones con la Policía pero conmigo no tuvieron ningún tipo de actitud violenta. Me puedo apoyar en imágenes pero tengo bastante fresco en mi cabeza lo que pasó".

"Todo el mundo vio desde el minuto cero lo que pasó" expresó el jugador despues de quedar en libertad.

Así, se le empieza a dar cierre a una noche para el olvido, que a partir de ahora seguirá en la justicia. Por estos momentos, los jugadores de Patronato se retiran de la Comisaría 10 de Flores, donde pasaron la noche previo a negarse a declarar. Ahora, se debe esperar por la resolución de este escándalo que podría tener varias sanciones. En principio, el árbitro no informaría agresiones por parte del plantel. /Clarín