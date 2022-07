Amenazaron de muerte por mensajes a la planera y tuvo un ataque de pánico

La mujer que se hizo viral en las redes sociales por defender a los planes sociales fue amenazada de muerte mientras estaba dando una entrevista televisiva este miércoles por la noche. Acto seguido, sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Mariana Alfonzo se encontraba en el estudio de televisión de Crónica TV cuando denunció a los “punteros” por “estafar” con los programas asistenciales del Estado.

Ante esto, su celular se llenó de mensajes amenazantes en los que le advirtieron que había gente sospechosa dentro de su domicilio.

"Tengo gente en mi casa. Mi familia me está pidiendo que vuelva. No puedo hablar del tema. Entraron al patio de mi casa. Hay cosas que no se pueden decir porque te exponés a que te maten", contó.

Y siguió: “Esta gente que no puedo nombrar, se metieron a mi casa. Sacaron fotos de mi casa. No salgo nunca más en ningún programa. Me dice mi hija que me van a esperar en mi casa".

Entonces, decidió dejar a un costado la entrevista y marcharse hacia su casa. Sin embargo, ni siquiera pudo retirarse del edificio, ya que la situación la desbordó y padeció un ataque de pánico. Rápidamente la llevaron al Hospital Argerich.

De acuerdo a lo informado por las fuentes policiales, el hecho se dio a conocer tras un llamado al 911. Alertaron por una mujer “con epilepsia en el interior del edificio de Crónica TV”. El diagnóstico que dio la Policía y el SAME fue “de ataque de pánico”.

"Estaba en el canal brindando una nota cuando recibió un llamado telefónico de un número privado y una voz masculina le dijo ’si hablás de la organización te vamos a matar’", aseguró Alfonzo, según indica el parte policial, en el centro médico.

La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°20, a cargo del Dr. Castex, es quien sigue el caso. Por esto, se labraron actuaciones por Amenazas Coactivas.

Qué había dicho la mujer que defiende los planes sociales

Antes de las amenazas, la mujer que defiende a los planes sociales había dicho que pertenece a una organización social que le hizo firmar un contrato en el que se detalla cuánto dinero tiene que aportar por mes, “supuestamente para insumos”.

A raíz de este comentario, Alfonzo, que se hizo famosa en las redes sociales y acudió a varios programas de TV, sufrió amenazas y, en consecuencia, problemas de salud. /Telefenoticias