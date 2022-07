Caso Snopek: desestimaron las denuncias por amenazas pero no por violencia de género

La jueza interina de Garantías 7, Claudia Puertas, rechazó la excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de acción planteada por la defensa de Francisco Santiago Snopek, ello en relación al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género por el que se encuentra acusado.

Para ello tuvo en cuenta el análisis del caso se realizará desde una perspectiva de género, exigida por las normas vigentes actuales, que tienen por finalidad, entre otras cosas, elevar los niveles de protección y promoción de los derechos de aquellos sectores de la sociedad que, por diversos factores aparecen en desigualdad de origen.

En la misma resolución dictó auto de sobreseimiento en relación al delito de daños por el que también había sido acusado, ello teniendo en cuenta que el artículo 185 del Código Penal establece que están exentos de responsabilidad por los daños los cónyuges, por lo cual mediaba una excusa absolutoria.

Agregó que, si bien es cierto que existe un compromiso del Estado de condenar todas las formas de violencia contra la mujer, no pueden iniciarse actuaciones penales por hechos que la ley no considera delitos al momento de su comisión y que se encuentran amparados por una excusa absolutoria.

Finalmente, la jueza también dictó auto de sobreseimiento a favor de Snopek en relación a los delitos de resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal.

En tal sentido, en relación a la resistencia a la autoridad que se le adjudicó a Snopek, la jueza explicó que no surge que su conducta se ajuste a lo normado por el artículo 239 del Código Penal, y por ello no se configuró el delito. Dijo que se debe emplear fuerza o intimidación, debe oponerse al cumplimiento de una orden impartida por quien ejerce la autoridad, y que no cualquier conducta destinada a repeler su imposición sería resistencia. Un simple forcejeo entre policía e imputado no es suficiente para configurar este delito.

En cuanto al delito de privación ilegítima de la libertad agravada, la conducta del imputado tampoco se configuró, ya que requiere que la privación resulte verdaderamente un ataque a la libertad por no mediar consentimiento del sujeto pasivo a restringir sus movimientos y tratarse de una imposición no justificada.

Así, según la hipótesis fiscal, los efectivos policiales ingresaron en el domicilio, y Snopek les cerró la puerta de ingreso con llave para dejarlos en el interior, pero luego aclararon los denunciantes que había dejado la llave sobre una mesa, con lo cual se evidenció que la privación de la libertad nunca existió, ya que si hubiera tenido la intención de privar de la libertad a los efectivos policiales no hubiese dejado la llave a disposición de los mismos.