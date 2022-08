Una abuela volvió de las garras de la muerte y contó todo lo que vio

¿Qué pasa después de la muerte? Los científicos dicen que la muerte física es el final de la vida.

Las religiones creen que nuestras almas son inmortales, pero el lugar al que vayamos depende de lo que hicimos en la vida. En medio de todo, están aquellos que afirman haber regresaron del otro lado para contarlo.

En TikTok, el increíble testimonio de una mujer que afirma haber estado muerta por un tiempo capturó la atención de los internautas. A lo largo de dos videos, la anciana rememora su experiencia cercana a la muerte, que comenzó cuando tuvo una severa reacción alérgica en el baño de su casa:

"Me empecé a sentir rara, pero muy rara. Fui al baño y era un monstruo, toda hinchada; yo dije ’esto es un ataque terrible, de alguna alergia’", recordó la mujer no identificada. "Mi marido me llevó enseguida al hospital, llegué y me desmayé. No podía hablar porque tenía toda la garganta hinchada", agregó.

Es aquí que su testimonio pasa de lo accidental a lo sobrenatural. Según relata, la reacción alérgica provocó que entre en un paro cardíaco del que los médicos no pudieron salvarla: "estuve muerta unos cuantos minutos".

En esos pocos minutos, sin embargo, la abuela sostiene haber experimentado toda su vida, hasta el más minúsculo detalle.

"Salí de mi cuerpo, floté, salí por la ventana", continuó la mujer, sus ojos desenfocándose como si volviera a ver un imposible paisaje. En lo que ella afirmó que era el Gran Cañón, marca geográfica en Estados Unidos, la mujer aseguró atravesar "una serie de experiencias increíbles", entre ellas encontrarse con su propia bisabuela, "una húngara; perdón, una austríaca, no le gustaría que me confundiera", que no veía desde su infancia.

"Te empieza a pasar la vida tuya como en un film a toda velocidad, arranca a una velocidad increíble y ves todo", aseguró la abuela, repitiendo una de las comunes descripciones que relatan aquellos que afirman haber regresado de la muerte. Una vez de regreso en su cuerpo, la anciana solo tuvo una simple reflexión para dejar: "Todo lo que hayas hecho es importante, incluso cosas sin valor"

Experiencias cercanas a la muerte: ¿Verdad o fantasía?

Circulan por Internet y por el boca a boca cientos de relatos sobre experiencias cercanas a la muerte. Escuchar y leer una y otra vez estas historias ha terminado conformando en el imaginario común una narración que suele tener los siguientes elementos: aparición de una luz destellante, tener la sensación de estar saliendo del propio cuerpo o un estado de relajación máxima.

Pero, ¿estas vivencias son reales, o son fantasía? Al parecer, un estudio científico logró concluir que esta retahíla de sucesos no son alucinaciones, sino que podrían estar orquestados por el propio cerebro. La investigación, publicada en la revista Annals of the New York Academy of Sciences, titulada "Pautas y estándares para el estudio de la muerte y experiencias recordadas sobre la muerte", consiste en una revisión de toda la literatura científica publicada hasta la fecha sobre el tema.

Con base en esto, los investigadores llegaron al razonamiento de que, cuando el corazón se detiene, las células cerebrales no se dañan de manera irreversible a los pocos minutos de no recibir oxígeno, sino que pueden estar funcionando durante un tiempo extra, por lo que los recuerdos que trae la gente sobre estas experiencias serían fruto de un cerebro todavía en rendimiento, aunque la persona esté en "el punto de la muerte".

"Pocos estudios han explorado lo que sucede cuando morimos de una manera objetiva y científica, pero nuestros hallazgos ofrecen una línea interesante que puede explicar que existe conciencia del suceso en los humanos y allanar el camino para futuras investigaciones", explica Sam Parnia, autor principal del estudio y director de Investigación de Cuidados Críticos y Reanimación en la Escuela de Medicina de Nueva York. /Crónica