Es discapacitado, le chocaron el auto que usa para ir a rehabilitación y la aseguradora no quiere cubrirlo

Entre las denuncias que llegan diariamente a la redacción de InformateSalta, llegó el reclamo de un joven salteño a quien hace dos meses le chocaron el vehículo que su familia usa para llevarlo a su rehabilitación desde hace años, pero que el seguro de quien lo chocó no quiere hacerse cargo de las reparaciones y solamente les estarían ofreciendo un monto de dinero que no cubre el arreglo de los daños.

Nicolás es el nombre de este muchacho quien, en diálogo con nuestro medio, comentó los detalles de este problema que comenzó hace semanas cuando su familia volvía de hacer las compras pero que un conductor los chocó por atrás, aparentemente distraído por usar el celular al volante.

“Cada uno llamó a sus abogados, también fue la policía, se hicieron las denuncias, todos los trámites y él nos ofreció su seguro, que es Nivel Seguros”, la identificó Nicolás indicando el nombre de esta aseguradora. No obstante cuando comenzaron las diligencias web completando la documentación que requerían como así las fotos de los daños, en la resolución emitida por la aseguradora solamente les ofrecieron un monto de dinero que no alcanzaría para las reparaciones.

“En la resolución de la respuesta ofrecían plata que no alcanza para nada, queremos que el seguro se haga cargo del siniestro, al vehículo ya no lo podemos usar, yo no puedo usarlo para ir a rehabilitación que es para lo que principalmente lo necesito”, sentenció el damnificado quien se desplaza en silla de ruedas y que desde 2014 contaba con este vehículo circular por la ciudad.

En cuanto a los daños del rodado, puntualizó que la parte de atrás está dañada: la puerta corrediza de esta Partner modelo 2012 Patagónico quedó inservible y el piso está levantado, por sintetizar las principales complicaciones que generó la colisión, pero la más grave es que no la pueden usar, sin mencionar el malestar que el seguro se sigue negando a la demanda de cubrir los daños del choque.

“La camioneta está parada, el tiempo pasa y nos perjudica, yo tengo que seguir con mi rehabilitación y no puedo”