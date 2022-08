Síndrome de Guillain-Barré: cómo es el trastorno que le diagnosticaron a un nene de 7 años en Bariloche

Un nene de 7 años fue diagnosticado con Síndrome de Guillain-Barré, está internado en Bariloche y su familia inició una campaña solidaria para recaudar los dos millones de pesos que necesitan para trasladarlo de urgencia a Buenos Aires.

Mateo Schvemler estaba de vacaciones con su abuela y su tía en San Carlos de Bariloche, cuando se desató el problema de salud. Al tercer día, las mujeres comenzaron a notar al niño algo desganado, con mucho cansancio y dolor en sus extremidades, por lo que lo llevaron al Hospital Interzonal de Bariloche.

El menor estuvo internado un día, pero su cuadro comenzó a empeorar y tras una serie de estudios lograron detectar que estaba transitando el Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente en el que el sistema inmunitario de la víctima genera un daño propio en sus neuronas y también debilidad muscular. Incluso, puede generar parálisis.

La complejidad de la enfermedad obliga a la familia a internarlo con urgencia al Hospital Garrahan. Sin embargo, para eso necesitan un avión sanitario que lo traslade desde Bariloche a Buenos Aires. El mismo tiene un costo de dos millones de pesos.

“Necesitamos trasladarlo con urgencia para que pueda comenzar el tratamiento acá en Buenos Aires porque allá no tienen las herramientas para hacerlo. Pasé todos los datos para que soliciten el traslado, pero ni el hospital ni la obra social me dan respuestas”, contó su madre.

El papá de Mateo viajó a Bariloche para acompañarlo, y Daniela Romero contó cómo fue el día a día del nene de siete años: “Su papá viajó ni bien se dio cuenta de que no le daban respuestas. Decían que no era esa enfermedad. Pero después, con la resonancia, salió que sí y viajó. El traslado se va a gestionar porque se tienen que hacer cargo. Mi hijo no puede seguir ahí”.

El emotivo pedido para poder trasladar a Mateo

Daniela Romero, la mamá de Mateo, fue quien solicitó ayuda económica a través de una publicación en la red social Instagram. Con una foto de su hijo, contó cómo es la situación e inició una campaña solidaria para recaudar dinero.

“Mateo se fue de vacaciones y le detectaron Síndrome de Guillain-Barré, necesitamos un avión sanitario para que vuelva a Buenos Aires. Por favor colaborá con lo que sea. Alias: juntospormateo a nombre de Eric Olaf Schvemler”, inicia el comunicado.

Romero además explicó que el costo del avión es de 1.983.475 pesos y en el mismo iría la tripulación integrada por dos pilotos, un médico, el paciente y un acompañante.

Fuentes del gobierno de Axel Kicillof confirmaron que el Ministerio de Salud bonaerense estuvo en contacto con la familia Schvemler y que se cerró la gestión de una cama en el Hospital Naval de Buenos Aires.

El traslado aéreo fue garantizado por su cobertura médica a cargo de la Sociedad Gremial de Vareadores y se realizaría en las próximas horas.

El pedido de ayuda de Daniela Romero, la mamá de Mateo Schvelmer.

Síndrome de Guillain-Barré: qué es y cuáles son sus síntomas

El síndrome de Guillain-Barré (GBS, por sus siglas en inglés) es un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo (sistema inmunitario) ataca parte del sistema nervioso periférico por error.

Se desconoce la causa exacta del GBS, pero los especialistas confirmaron que la incidencia del GBS aumenta con la edad, pero puede presentarse a cualquier edad. Es más común en personas entre los 30 y 50 años.

Estos son los síntomas que presenta el Síndrome de Guillain-Barré:

Sensaciones de hormigueo en los dedos de las manos, los pies, los tobillos o las muñecas.

Debilidad en las piernas que se extiende a la parte superior del cuerpo.

Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras.

Dificultad con los movimientos faciales, incluido hablar, masticar o tragar.

Visión doble o incapacidad para mover los ojos.

Dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo, lancinante o como un calambre, y que puede empeorar en la noche.

Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal.

Frecuencia cardíaca acelerada.

Presión arterial alta o baja.

Dificultad para respirar. /TN