“Paren con el escrache, lo empujan a que se mate”: la súplica de la familia del jugador que agredió a una árbitra

Todo cambió en De La Garma desde el domingo, cuando el pueblo cuyo cantidad de habitantes no supera los 2 mil, recibió el impacto del golpe que Cristian Tirone le dio a la árbitra del partido de tercera división que jugaba con su equipo, Deportivo Garmense, pero también a todos sus vecinos de una sociedad tan pequeña que se vuelve una gran familia. El salvaje acto, que aún no fue condenado por la Justicia aunque el hombre está alojado en una comisaría desde entonces, ya fue sentenciado por la sociedad y, frente a esto, su familia ruega porque frenen con el asedio.

“Familiarmente, estamos atravesando un infierno”, dijo un familiar directo de Cristian, el jugador agresor que no prefirió no se publique su nombre porque pretenden recuperar cuanto antes algo de la vida que tenían. “Nos han destrozados como familia, somos personas laburadoras, no jodemos a nadie, no tenemos problemas con la Justicia, no estamos metidos en drogas ni nada de eso”, agregó.

Sobre la interpretación de por qué Cristian Tirone reaccionó contra Dalma Cortadi tan salvajemente, su familiar expresó: “Cometió un horror grave y no te puedo decir por qué lo hizo, no sé qué le habrá pasado. Él no tiene causas penales, jamás anduvo en problemas ni nada cercano a a eso. Al segundo estaba arrepentido totalmente. No pude hablar con él todavía, nadie pudo, porque lo tienen incomunicado desde el domingo, algo que realmente es vergonzoso”, consideró y agregó: “No mató a nadie. O sea: estuvo mal, pero es un ser humano”.

Qué dijo Mayra Ramos, exmujer y madre del hijo de Cristian Tirone

Hace tres años no estamos en pareja pero estamos en contacto a diario por mi hijo. En estas horas toda la familia de Cristian ha sido violentada. Entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo, lo que me consterna como ser humano es de qué vale ser una buena persona durante 35 años si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social, porque lo que estoy viviendo como expareja de una buena persona, que se equivocó muy grave, pero que no deja de ser una buena persona, es un asesinato social (el que están cometiendo).

Tengo dos hijos, soy docente, soy musicoterapeuta, me conoce todo el mundo en De La Garma, a él tambien, nos criamos los dos juntos acá, soy mamá de dos hijos, uno de 16 años que no es hijo de Cristian, pero para quien Cristian es su papá, para que ustedes se den cuenta de qué tipo de persona yo estoy hablando, mi hijo menor de edad tiene algunos retrasos madurativos y Cristian es un papá absolutamente presente, que todos los días acompaña a su hijo a todas las terapias.

El Cristian con el que yo formé una familia, con quien construí esta familia de la que sigue formando parte aunque ya no seamos familia, es una persona tímida, introvertida, quien acompaña a su hijo a las terapias pero me manda a mí a las reuniones porque le da vergüenza hablar.

Lo que hizo Cristian es gravísimo

Entiendo que lo que sucedió es gravísimo y me solidarizo con Dalma, pero lo que estoy pidiendo y pregunto humanamente es cuál es el sector de la sociedad que va a levantar la mano para ayudar a una persona que se equivocó y que claramente va a necesitar ayuda. Cuál es el sector de la sociedad y hablo de feministas, de dirigentes de clubes, de todos los movimientos que hay en pos de la empatía, quiénes son las personas que me van a ayudar a mí a convencerlo a Cristian de que vale la pena que siga viviendo. Quién me va a ayudar a mí con mis dos hijos que no paran de llorar porque nuestra vida acaba de cambiar para siempre.

Yo no voy a justificar nunca un hecho de violencia como el que ocurrió, pero nunca van a escuchar de mi boca que yo diga que él es un tipo violento. Es una excelente persona, un gran padre, un laburante y entiendo que está pagando la consecuencia de ser nada más un pelagato en De La Garma, al que todo el mundo puede ir ahora a pegarle una patada porque ya está en el piso.

Lamentablemente, socialmente, esta sociedad está dividida de esa manera: quienes tienen poder o determinados apoyos, son los que tienen la impunidad de que nos olvidemos de los delitos más graves. Cristian no mató a nadie, entiendo la gravedad de lo ocurrido, no lo justifico, vuelvo a repetir, pero necesito que la gente pare de matar a alguien que ya está pagando una condena que me parece que es demasiado cara.

Cristian Tirone, jugador de Deportivo Garmense que agredió a una árbitra de fútbol.

En mi pueblo hay asesinos caminando por la calle a los que nadie le dice nada. Veo abusadores trabajando en las escuelas y nadie les dice nada. No vi la foto de ningún abusador en ningún diario o medio de comunicación. Repito: jamás voy a justificar ningún acto de violencia, de ningún tipo, y a mí no han parado de violentarme. En pos de la paz arruinaron la vida de todas las personas que queremos que Cristian pague lo que tenga que pagar y pueda rehacer su vida.

Pregunto de nuevo: ¿quién me va a ayudar a mí con mis hijos y quién lo va a ayudar a él? Cuál es el sector de la sociedad que tanto habla de empatía y se va a poner el poncho al hombro y me va ayudar a sacar adelante a un buen tipo que se acaba de mandar un cagadón, pero siendo un buen tipo.

Por qué cree que agredió a la árbita

No lo sé. Mi primera sensación al ver el video fue desconocerlo, porque no es la persona que yo no conozco, no es el que viene a mi casa y, estando separados, se queda a comer conmigo y con mis hijos. No es la persona a la que yo llamo cuando mi hijo mayor está mal y él viene al socorro de igual manera como con su hijo de sangre. Desconozco si Cristian tiene algún tipo de problema, pero es mujy facil cuando alguien se equivoca terminar de aprovechar y matarlo.

Le están poniendo un arma con una bala en la mano

¿Dónde está la sociedad? ¿Quién se va a hacer cargo si a Cristian le pasa algo? Le están poniendo una arma con una bala en la mano. ¿Quién va a ayudar y va a responder si esto termina en la forma que yo creo que esto va a terminar? ¿Quién va a dar una explicación? Es indignante la cantidad de cosas que nos ha tocado atravesar en estos días. La cantidad de gente que ahora parece que no lo conocen, que no saben quién es. Es un buen tipo. Vuelvo y repito: se acaba de mandar una cagada enorme que jamás voy a justificar, pero ¿dónde está la sociedad de la empatía? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el perdón de una sociedad tan hija de puta como esta? Perdonen la expresión, yo no siy de putear, pero el nivel de indignación que manejo en estos días me supera.

No sé cómo explicarle a mis dos hijos que nuestra vida acaba de cambiar para siempre

No sé cómo explicarle a mis dos hijos que nuestra vida acaba de cambiar para siempre. No sé cómo le voy a explicar a mi nene de cinco años que no entiende lo que está pasando que no va a volver a ver a su papá todos los días como habitualmente lo hacía. Pido por favor que la justicia legal se encargue de lo que pasó, le pido perdón a Dalma, como mujer, si sirve de algo en este momento, y le pido por favor a la sociedad un poco de compasión. No construye nada seguir generando más odio. No vamos a ayudar en nada empujando a una persona a que se quite la vida.

No hay un club que brinde apoyo psicológico

No hay un club que brinde apoyo psicológico. No hay nadie que salga a respaldar a una persona que no deja de ser una buena persona por más de que se haya equivocado. ¿Quiénes somos para juzgar un error? Qué tan limpio tiene esta sociedad el culo para salir a matar a alguien que está en el piso. ¿Dónde carajo está el discurso de la empatía? ¿Dónde carajo está la paz que pregonan las feministas que no han parado de violentarme en 48 horas? Todo es un doble discurso, segregan el odio, violentan a la sociedad, no ayudan a nadie a salir. Están empujando a un buen tipo a que se termine pegando un tiro.

Tengo miedo de lo que pueda pasar con Cristian Tirone

Tengo miedo de lo que pueda pasar con Cristian Tirone. Tengo miedo de lo que pueda pasar con su familia, que ven hasta cómo manosean política y policialmente esta situación. Tengo miedo del escrache social que le hicieron. Tengo miedo de cómo voy a seguir adelante con dos hijos y no lo digo desde un lugar de víctima, sino porque formo parte de una sociedad hipócrita que a la hora de ponerle el pecho a las balas se lavan las manos uno por uno.

Cristian se arrepintió en la cancha de lo que había hecho

Cristian se arrepintió el mismo día, ya en la cancha de lo que había hecho. Yo no tuve oportunidad de hablar con él todavía porque es tanto el manoseo mediático, que sigue incomunicado. Nos siguen vuelteando, la comisaría de Tres Arroyos tampoco lo libera, tenemos que esperar porque pueden seguir demorando, y tenemos a toda la familia en vilo esperando a ver en qué momento lo suelta y viendo a ver si no lo cagan a palos en la comisaría NdR: tras declarar en González Chávez, se encuentra aprehendido en una comisaría de Tres Arroyos), sigue incomunicado y sabemos que está muy angustiado, muy mal, que está pagando la condena social.

Legalmente pagará lo que tenga que pagar, incluso no jugará más al fútbol porque no puede volver a pisar una cancha, que es es lo que tanto ama, pero paren, paren con tanto odio, porque han destruido a una familia entera con toda la mierda que han escupido para todos lados. /TN