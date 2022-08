Mujer afirma que su novio tiene unas 100 erecciones por día: “No puedo hacer nada para frenarlo”

Por Clarín.- Una mujer asegura que su novio tiene hasta 100 erecciones todos los días, incluso en las situaciones menos imaginables. Y pese a que no viven juntos, jura que nada puede hacer para frenar su libido desenfrenada.

Vikki Brown, de 31 años, y Lucas Martins, de 39, se conocieron en 2020 durante la cuarentena por el coronavirus en Reino Unido. De inmediato conectaron y hoy llevan una relación formal y comprometida.

Vida cotidiana y erecciones

Pese a que todavía los tortolitos viven en casas separadas pero se ven con frecuencia. Sin embargo, Vikki señala un problema: "no hay descanso" de las constantes erecciones de Lucas.

Revela que cualquier cosa puede desencadenarlas y que él puede excitarse en cualquier entorno, ya sea en la casa viendo una película o haciendo las compras.

"Desde el inicio de la relación hasta ahora, donde sea que estemos, puede tener una erección, de 50 a 100 veces al día. Se nota que me ve muy atractiva", confía la trabajadora de la salud.

"Solo tenemos que estar sentados en el sofá, caminando por la calle o yendo a tomar un café con amigos y sucede. A veces es vergonzoso, pero él simplemente se ríe de eso", relata.

Se conocieron en el supermercado

Vikki había estado soltera durante varios años después de terminar su relación con el padre de sus hijos, cuando conoció a Lucas.

La pareja, de Stoke-on-Trent, Inglaterra, se conoció cuando ambos estaban comprando en un supermercado durante el primer período de la pandemia.

"Estaba con mi uniforme, el pelo mojado y una máscara puesta, y mientras hacíamos cola en la caja para pagar, él se dio vuelta con su canasta y me dijo: 'eres hermosa'".

Hablaron y rechazó tres propuestas de tomar un café al principio, porque estaba muy feliz de estar sola. Pero

Lucas finalmente terminó ganando por perseverante y terminaron teniendo una cita juntos.

Deseo de sexo y médicos

La mujer dice que su deseo constante de sexo interfiere con su propio tiempo y lucha por mantenerse al día con las tareas y reuniones mientras satisface los deseos de su enamorado novio.

A pesar de mencionarle el asunto a un médico, le han dicho que no es un problema médico, y dice que nunca había sucedido antes de conocer a Vikki.

"A lo largo de toda la relación, siempre tuvo una erección en tiendas, restaurantes, gimnasio, no hay descanso en absoluto y me preguntaba si alguna otra pareja era similar", confiesa.

“En la cama sucede lo mismo, puede irse a dormir con una erección y despertarse de igual modo, aunque tengamos sexo durante la noche nada cambia", entra en detalles la mujer.

Y enumera situaciones para poner en contexto y dimensionar la situación, que hasta puede resultar un problema: "Hablamos de escalar una montaña el próximo fin de semana, y él tiene una erección. Bajo las escaleras cerca suyo, y sucede también", advierte.

Vikki habló con él al respecto y siempre creyó que las buenas relaciones sexuales con su mujer futura esposa reforzarán el vínculo, algo que comparte.

Qué dice Lucas de sus 100 erecciones

Lucas, que trabaja en administración, lo toma con suma tranquilidad: "Me parece natural porque tengo una mujer maravillosa a mi lado. Basta con que me mire o me hable y me ´dan ganas'", comenta.

"Cuando las parejas comienzan una relación la pasión es muy fuerte. Pero en nuestro caso pasó más de un año, y mientras vemos que a la mayoría de las parejas se le apaga la llama, nosotros tenemos más hambre de cada uno", asegura sin ponerse colorado.

“Es único y diferente, pero es por la mujer que tengo a mi lado, para mí es una diosa, es básicamente una fruta prohibida y por eso solo quiero comerla", aporta con un ejemplo, quizá, algo cuestionable.

"Así es como ella me hace sentir, nunca antes lo había experimentado. Nuestros cuerpos están tan conectados que todo transcurre naturalmente y fácil", concluye Lucas.