Messi marcó por duplicado en la goleada de PSG: el espectacular gol de chilena

Con Lionel Messi y Neymar de arranque, pero sin Kylian Mbappé, ausente por lesión, los de Christophe Galtier iniciaron la defensa del título de la mejor manera.

El cuadro visitante necesitó menos de 10 minutos para ponerse en ventaja y lo hizo tras una buena jugada colectiva que se rompió cuando Nuno Mendes filtró por la izquierda un pase al espacio para la apaarición pr sorpresa de Pablo Sarabia. El español llegó hasta el fondo, levantó la cabeza y buscó a Messi con el centro atrás. El número 30 no pudo dominar de manera correcta pero, accidentalmente, le sirvió así la asistencia a Neymar para que éste sí controle y sacuda con un derechazo cruzado.

A los 26 minutos llegó el segundo. Messi y Neymar fueron los protagonistas nuevamente de un contragolpe a toda velocidad que terminó con el ex Santos dando un pase an largo para su compañero que éste no pudo llegar y quien apareció por atrás fue Hakimi, a pura potencia, para rematar fuerte de derecha al primer palo y poner el 2 a 0.

Si brillar, el equipo de Galtier consiguió una cómoda ventaja inicial. Con claras falencias en las salidas por abajo, el PSG pudo aprovechar de la sociedad en ataque de los dos ex Barcelona para destruir las líneas defensivas de su adversario y festejar casi sin transpirar.

El tercer tanto del PSG llegó a los 38 minutos, en una pelota aprada que Neymar levantó al segundo palo para la entrada en soledad de Marquinhos. El capitán no falló con su testazo y aprovechó la distracción defensiva del Clermont para ampliar el marcador.

En el complemento bajó la intensidad, el fútbol se alejó de los arcos y llegaron los cambios. Leandro Paredes fue uno de los que ingresó para sumar minutos. El cuadro de Galtier parecía no tener intensiones de gastar energía en búsqueda de más goles y casi sin quererlo consiguió el cuarto.

Fue un contragolpe perfecto encabezado por Messi por el centro del campo. El argentino con terreno para correr llegó sin resistencia hasta el área, en donde abrió el balón a su izquierda hacia Neymar, quien tras un amague y una pisada volvió a buscar a La Pulga para que ahora si defina de zurda a colocar cruzado y grite su primer tanto en la Ligue 1. 4-0.

En el siguiente ataque, hubo conexión argentina porque Paredes tomó la pelota en el centro del camp, levantó la cabeza y vio correr al vacío a su compañero de selección. El volante largó un pase aéreo al pecho Messi, quien dominó de espaldas en el área y antes de que la pelota pique improvisó una chilena perfecta que se metió por arriba del arquero para el 5-0.

La actuación del cuadro parisino ilusiona a su afición que podrá ver a su equipo el próximo sábado cuando reciba al Montpellier en el Parque de los Príncipes. Los de Galtier, que habían iniciado la temporada con un 4-0 al Nantes en el trofeo de campeones de Francia, volvieron a demostrar por qué son los máximos candidatos a ganarlo todo.