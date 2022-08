Las duras amenazas que sufrió Santi Maratea tras revelar su nueva colecta: “cortala o te hacemos boleta”

Santi Maratea presentó su nueva colecta en redes sociales. El influencer espera poder recaudar 25 millones de pesos para ayudar a la institución Gondolín, quien hasta hace algunos meses poseía un histórico hotel para mujeres trans en el barrio de Villa Crespo, pero debido a un ataque transfóbico con una bomba molotov quedó destruido.

Esta colecta le permitió al influencer a su vez hablar sobre una problemática social invisibilizada en la sociedad argentina, la discriminación y el odio hacia la comunidad trans. "Hay realmente mucho odio hacia la comunidad trans y supongo que en el mundo, pero ahora estoy hablando de Argentina y es muy importante que entendamos que eso pasa. Ayer fui a hablar con la institución sobre los asesinatos a las chicas trans. ¿Saben que la expectativa de vida de una chica trans es de 35 años?", explicó Maratea.

Con anterioridad Santiago Maratea había realizado una colecta con una índole muy parecida, pero en aquella oportunidad para crear la primera fundación de las infancias trans. Esta colecta le generó muchas críticas hacia su persona e incluso recibió amenzas telefónicas en las que le decían que terminarían con su vida si continuaba apoyando a la comunidad.

"El nivel de resistencia que hubo para que nosotros no logremos ese objetivo, que era armar la primera fundación de infancias trans en Argentina fue increíble. O sea fue en la única colecta en la que recibí una amenaza por teléfono. Entonces entiendo que esta no es una colecta normal y está muy naturalizado el odio hacia la comunidad trans, hay que hacer una reflexión sobre lo que viven las mujeres trans", afirmó.

Muchas personas quedaron impresionados con esta vivencia del joven y quisieron que dieran más detalles de lo que había sucedido. "No lo habré contado acá pero lo conté en un par de notas. Me llamó un chabon y me dijo ’cortala o te hacemos boleta’ y yo le dije, ’no sé quien sos pero...¿tenes lengua? porque la vas a usar para chuparme las dos ...", relató aún sorprendido por lo vivido el Santu. /Gente