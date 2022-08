Testigo asegura que el conductor que volcó en la rotonda de Limache "estaba ebrio y escapó en moto"

Esta mañana dábamos cuenta de lo que habría sido un impactante vuelco en la zona de Rotonda de Limache, donde un VW Senta color azul resultó destruido y abandonado por su conductor, el cual habría sido identificado por la policía.

En el lugar distintos medios mostraron esta mañana como personal policial, de tránsito y de emergencias realizaban trabajos de limpieza y retiraban con grúa de Tránsito el rodado, realizando un corte en la circulación de Norte a Sur.

Con el correr de las horas un joven llamado Lauriano se contacto con la redacción de InformateSalta a fin de dar a conocer lo que presenció en la madrugada del jueves cuando regresaba a su domicilio.

"Volvía a la 1 de la mañana, una y cuarto, venía adelante de nosotros pero venía muy rápido, agarró como para entrar a la rotonda de Limache y mordió el cordón del lado izquierdo y el auto empezó a dar vuelta por toda la calle hasta que quedó del otro lado".

Lauriano dijo que en ese momento bajó a auxiliar al conductor y recuerda "Casi choca una moto que pasaba por ahí, le pasó al lado a la moto. Me bajé, lo fui a auxiliar, estaba alcoholizado completamente. Me decía estoy bien andá, rompí mi auto"

En tanto él ya había llamado a la policía pero grande fue su sorpresa cuando en una moto llegó otro sujeto, que asegura también estaba ebrio con el que el conductor escapó. "Parece que era amigo y me dijo que era amigo, me dijo andate, se subieron los dos a la moto y se escaparon, traté de seguirlos pero no llegué a sacar la patente".

Siguiendo en su relato aseguró que fue él quien empezó a limpiar la calzada "Dejaron todo tirado, parabrisa, platos, ópticas. Si lo agarraba al de la moto lo mataba".

Cuando se iban caminando hacia la moto volví a llamar a la policía pero tras esperar 10 minutos, sostiene que no llegó la policía. "Yo pensé que el tipo se había matado sinceramente. Dio tantas vueltas el auto" concluyó el vecino que a la vez se mostró molesto por toda la situación y la imprudencia a la hora de subirse a un vehículo en estado de ebriedad.