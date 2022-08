Campaña solidaria: Una joven madre tiene cáncer y necesita $200.000 para una operación

Una madre de cuatro niños necesita realizarse una intervención quirúrgica que no es cubierta al 100% por la obra social ni por el sistema de salud público. “Me tengo que hacer una histerectomía total, hace dos años me diagnosticaron cáncer uterino, ya fui sometida a una cirugía y esas células volvieron a aparecer en mí. No cuento con el dinero suficiente”, aseguró la mujer en diálogo con SomosSalta.

“Hice todo lo posible en lo público, pero no puedo porque tengo que estar en un estado terminal como para que me hagan una cirugía así”, continuó sumida en llanto por la situación que atraviesa.

La mujer tiene 4 hijos, un nieto y otro en camino, necesita $200.000 para poder operarse. “Quiero que me ayuden y dar un aviso, cuando atravesamos este período nos devasta y nos tira abajo. Pediría que no esperen a esta instancia, que no sea lo último que nos tiene que pasar para que se nos opere”.

“Tengo la mala suerte de haber perdido a los 9 años a mi madre por la misma enfermedad”, comentó a la vez que aseguró que tiene ganas de vivir.