Darío Barassi se va de '100 Argentinos Dicen': cuáles son los motivos y qué pasará con el programa

Darío Barassi, una de las figuras más importantes de la televisión en la actualidad, pondrá un punto final en su conducción al frente de '100 Argentinos Dicen', el programa de entretenimientos éxito de la pantalla de El Trece.

Ángel de Brito sorprendió a todos al revelar en su cuenta de Instagram que Darío Barassi dejará la conducción del formato en diciembre de este año.

Por qué Darío Barassi se va de '100 Argentinos Dicen'

Sobre los motivos que alejarán a Barassi del ciclo que empezó en 2020, el conductor de LAM (América) explicó que el actor y abogado de 38 años se bajará del segmento "para hacer ficciones".

El pasado mayo, tras haber ganado un Martín Fierro con su programa, Darío Barassi aseguró en una entrevista con Catalina Dugli que tiene pensado partir al exterior para ampliar su carrera profesional.

Al ser consultado sobre si tenía el sueño de hacer algún musical en Broadway o en algún otro país, Barassi confesó que su mayor deseo profesional está en Europa: "Estoy tentado... Siento que en Argentina estoy haciendo una carrera espectacular y estoy muy agradecido, y siento que aún hay mucho por hacer en mi país. Pero bueno, hice una serie de Disney que se va a estrenar en México y en España, hay algo del mercado español que me seduce bastante", indicó en ese momento.

Barassi también admitió "Me imagino viviendo un tiempo en España, trabajando. En España es en un terreno donde sí me veo proyectando parte de mi carrera". Sin embargo, no es algo que considere que puede suceder a corto plazo, especialmente con la hija que viene en camino.

De igual forma, Catalina le consultó por el éxito de "100 Argentinos Dicen" (El Trece) y por cuánto tiempo considera que podría hacer el ciclo, a lo cual Darío Barassi expresó: "Yo te soy sincero, me marca un antes y un después en mi vida este programa. Ya es parte de mi vida". Además, el actor explicó que desde la productora Boxfish hay intenciones de hacer contratos más largos, pero es él quien dispone que sean anuales, debido a que quiere estar frente al proyecto mientras les sea funcional a ambas partes.

¿Qué pasa con 100 Argentinos Dicen?

Exitoina pudo saber que tras ser padre por segunda vez, Darío Barassi se tomará esta semana para estar cerca de su familia y no irá a grabar 100 Argentinos Dicen. Sin embargo, como suelen hacer, el ciclo ya tiene adelantados 15 días de programa.