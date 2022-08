Piden justicia por Gonzalo Avilés, aseguran que lo chocaron y lo golpearon, está postrado

Según los testigos, el 17 de octubre de 2021 Gonzalo Avilés fue atropellado por un motociclista en la ciudad de General Güemes cuando buscaba un domicilio para realizar una entrega por delivery. La madre del joven, Claudia Avilés, relató que los testimonios aseguran que luego del siniestro el joven fue golpeado en la cabeza por el padrastro del conductor que lo embistió, lo que le provocó una hemiplejia de la cual no pudo recuperarse.

“Creemos que el tipo que lo chocó estaba perdido por la droga y el alcohol, lo chocó porque quiso, de una manera arbitraria, lo chocó de atrás. Mi hijo nunca se enteró que lo chocaron. El conductor se paró dos o tres veces según los testigos, mi nene estaba enredado en las dos motos, se desangraba”, dijo la mujer.

De acuerdo a lo que la mujer pudo saber por los testigos, la madre del que lo chocó llegó al lugar del accidente y fue buscar al padrastro. “Acusaron a mi hijo de que había provocado el accidente, vino el hombre, tomó a mi hijo por el hombro y le golpeó la cabeza tres veces en la calle de piedra. Se lo sacó de las manos otro señor que fue testigo. Eso provocó que mi hijo tenga un traumatismo de cráneo grave”, dijo

Gonzalo Avilés estuvo tres meses en terapia intensiva en el San Bernardo, ahora está postrado. “La justicia no hizo nada, para la policía siempre fue un accidente. Es una calle de poco tránsito, yo vi el lugar donde lo chocaron y no hay ni árboles, lo chocó porque quiso. Muchas personas se acercaron y me dijeron que a Gonzalo lo chocaron y lo golpearon. La policía que estaba a 6 cuadras demoró más de 40 minutos en llegar”.

El joven de 22 años ahora está postrado con hemiplejia derecha, “no puede mover nada, tiene flexible los brazos y las piernas, está con traqueotomía, con botón gástrico, no puede hablar, no sabemos cuál es el nivel de entendimiento que tiene”, señaló la madre en Radio Nacional.