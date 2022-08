Cuál sería la sanción que tendrá el jugador que lesionó a Zeballos

"Necesito trabajar", fue el pedido desesperado de Milton Leyendeker luego de la provisoria suspensión por lesionar a Exequiel Zeballos en los ligamentos del tobillo y la parte posterior de la tibia en el duelo que enfrentó a Boca y Agropecuario por Copa Argentina.

El Changuito no para, continúa a paso firme su recuperación, mientras que el zaguero del Sojero espera por conocer la sanción, que saldrá este jueves. Acá, todos los detalles.

Si bien aún no hay nada oficial, todo parece indicar que este jueves le darán entre 5 y 8 fechas de suspensión al defensor santafesino.

Lo más probable es que sean 7 u 8 partidos a cumplir en la Primera Nacional, certamen que tiene a Agropecuario en la vigésimacuarta posición, con 35 puntos conseguidos. Asimismo, cabe destacar que

Leyendeker ya cumplió con dos fechas.

Leyendeker sabe que no podrá ser parte del plantel cuando Agropecuario reciba este martes a Güemes por la Primera Nacional, debido a que está suspendido preventivamente. Al referirse al tema, mostró toda su preocupación: “Me preocupa el tema de la sanción. Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo”.

“Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido, solo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita (tiene 7 hermanas). Mi mamá hace comida en casa para vender. Y yo trato de ayudarla en lo que más puedo”, concluyó en su descargo el santafesino.

Cuando le consultaron por las sospechas sobre un posible arreglo de apuestas de una expulsión antes de los diez minutos del encuentro fue tajante: "Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?". Explicó también que le pidió perdón a sus compañeros, al técnico y al presidente del club por lo sucedido.