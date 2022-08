Se accidentó en el jardín, no le avisaron a los padres y horas después tuvieron que internarlo

Un pequeño que asiste al Jardín de Infantes de la Escuela Divina Misericordia de Tartagal terminó en el hospital luego de sufrir un accidente mientras jugaba en un tobogán. Lo grave es que los padres lo retiraron sin saber lo que había ocurrido.

Viviana, su mamá, contó a la Cruda NN que el jueves pasado por la tarde, mientras el nene jugaba en la escuela, una compañera lo empujó del tobogán provocando que se golpeara con un fierro la cara.

“Eso trajo consecuencias, hoy está internado. Lo traje en un principio de gravedad pero ya se está recuperando. A las 2 de la mañana llegué al hospital y los médicos me dijeron que era un golpe muy fuerte que le puede ocasionar algún efecto secundario y que hay que hacerle estudios para que no tenga ningún hueso roto de la cara y no quede algún defecto”, dijo.

En este sentido, aseguró que la maestra no les informó lo que había pasado, porque no vio el momento del accidente. “La seño dice que llegó la directora, le pidió unos papeles para firmar y justo mi nene sufrió el accidente y ya lo traían llorando”, expresó.

Asimismo, cuestionó que esperó a que terminara la jornada y se lo entregó a su marido sin decirle absolutamente nada. “Mi nene se ponía a llorar que le dolía y ahí me dijo que lo empujó una nena. Yo pensé que no era grave, el cachete lo tenía muy caliente, le di para bajarle la fiebre y a la noche lo despertó mi marido para ver cómo estaba su carita y tuvimos que salir corriendo al hospital”, manifestó.