Tras 10 días, Bomberos Voluntarios recuperó la autobomba secuestrada por Tránsito

Hace 10 días fue noticia el lamentable hecho donde Bomberos Voluntarios de Salta, que se dirigían a una emergencia en el marco de una jornada de numerosos incendios de pastizales, fueron detenidos por personal de Tránsito y al no contar con documentación del vehículo, que es donado, le secuestraron el rodado y lo trasladaron al canchón.

Víctor Villanueva, integrante del cuerpo de Bomberos contó que "fueron derivados a un incendio que no nos correspondía por jurisdicción pero era un domingo caótico, como venimos teniendo de incendio de pastizales. "Iba manejando el personal y un auto particular nos choca en el medio, se termina la emergencia del incendio y asistimos a la persona, no hubo lesionado. Se hizo presenta personal policial, se hizo peritaje, alcoholemia, tránsito pidió documentación y al no contar con cédula ni seguro nos quitaron el camión".

Los motivos del secuestro fueron falta de cédula y patente, en este último caso Villanueva explicó que el rodado fue donado en 2012, en ese momento el trámite tenía un valor de 3000 pesos pero no pudieron hacerlo. Solicitaron a Nación y nación se lo negó, debían pagar.

"Ahora debemos rastrear la documentación para hacer el registro y si hay que pagar organizaremos algo para pagar" dijo por Multivisón.

Tras esta situación vivida, y tomando conciencia de que los papeles no estaban en regla, se dieron vuelta como pudieron, con colaboración de la policía.

"Perder una herramienta como la autobomba es muy difícil, cuando salió en los medios se nos fue la preocupación un poco y se pudo agilizar, conseguir el seguro, retirar el camión. Lo trajimos ayer en la tarde, lo estamos poniendo en condiciones y creo al mediodía estaría operativo".

Se mostró agradecido por recuperar esta herramienta indispensable y que ya este fin de semana tendrá un ajetreado sábado con un alerta de elevadas temperaturas.

Por último, se mostró agradecido con la comunidad en general ya que los van a acompañar en todo lo que implique ponerse en regla. "Abogados nos ayudarán a realizar los trámites sin costos. Hace un par de días me dieron el certificado y voy a presentar en la Municipalidad y cobrar el subsidio anual y ya tenemos presupuestado el vehículo y tenemos que asegurar la bomba, trámite que la Asociación Salteña de Bomberos y la Municipalidad los ayudaron".