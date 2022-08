A mucha gente le gusta hacer fotos. Puedes disfrutar de esta afición tirando del móvil, ya que hoy en día los teléfonos vienen con cámaras bastante avanzadas. Normalmente, suelen tener varias, por delante y por detrás. Sin embargo, con el tiempo puede que el móvil resulte insuficiente, sobre todo si vas ganando experiencia y quieres ponerte con la fotografía en plan profesional.



Para ello, necesitas prepararte adecuadamente y adquirir una serie de accesorios. Lógicamente, todo eso cuesta dinero. Tendrás que invertir en un buen equipo de trabajo para ofrecer unos servicios de alto nivel.

¿Qué necesita un fotógrafo?



Cualquier fotógrafo que se precie necesita una cámara que permita capturar imágenes de alta calidad. Actualmente hay tantos modelos de cámaras que cuesta decidirse por una en concreto. Para elegir la adecuada, fíjate bien en todos los datos técnicos.



Dependiendo de tus posibilidades económicas, podrás elegir entre versiones más económicas o costosas. Otra cuestión en la que te debes fijar es el objetivo. Por supuesto, puedes adquirir un kit completo con la cámara y un objetivo adaptado. Al principio te sobrará para ir adquiriendo experiencia. Una vez le pilles el tranquillo, podrás sustituir el modelo versátil y económico por algo más avanzado desde el punto de vista tecnológico.



También conviene adquirir desde el principio un filtro protector para el objetivo, ya que su lente es muy delicada y requiere protección contra los rayones. A veces una simple caída puede echar a perder la cámara. De hecho, no tiene ni que caerse, con que el objetivo choque contra algo duro, puede rayarse o incluso fragmentarse. Mucha gente no se da cuenta de que se pueden formar rayones incluso si se limpia la lente del objetivo de forma incorrecta.

¿Qué incluye el equipo de un fotógrafo principiante?



Todo fotógrafo necesita una batería de repuesto para no parar de sacar fotos cuando se acabe la principal. Lógicamente, también debes fijarte en la capacidad de la batería. Cuanto mayor sea, mejor, ya que te servirá para realizar un mayor número de fotografías. Cuando las condiciones atmosféricas no son favorables, las baterías se agotan más rápido.



También puedes comprar un grip, que es un complemento muy útil que proporciona energía adicional. Por otro lado, las tarjetas de memoria son fundamentales para poder sacar muchas fotos en gran resolución. La velocidad de las tarjetas de memoria también es importante para garantizar un proceso fluido. La lámpara externa y el flash inalámbrico son otros complementos que te resultarán útiles. Ya se sabe que la iluminación es clave para sacar buenas fotografías. Saber controlarla con habilidad garantiza conseguir efectos de todo tipo en las imágenes.



Otro elemento que te resultará útil es un trípode con cabezal para facilitarte la vida al sacar fotos, así como un mando a distancia para encender el obturador. Por último, necesitarás una bolsa o una mochila para transportar el equipo.



Como adquirir el equipo de fotografía y sus accesorios variados conlleva un gasto considerable, merece la pena considerar los préstamos personales para financiar la compra. No todo el mundo dispone de grandes sumas de dinero. Aunque elijas productos de calidad media, seguirá siendo necesario gastarse bastante.