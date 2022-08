La defensa de Fiore y los elogios a Urtubey

Seriamente cuestionada por diputados de bloques oficialistas en la última sesión, la diputada Cristina Fiore hizo uso de la palabra en su defensa y dijo lo siguiente:

"…en este marco de las alianzas tuve el honor de ser candidata, y después ser diputada y senadora nacional bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey, del cual me siento muy orgullosa de haber pertenecido y de haber trabajado con un hombre como él. ¿Sabe qué, señor presidente?, yo siempre recuerdo mi pasado y cuando recuerdo el pasado recuerdo que a veces he sido oposición y otras veces he sido oficialismo, y he respetado a uno y a otros por ello. Pero jamás he mordido la mano de quien me dio de comer, ni mucho menos lo he negado siendo eternamente oficialista".

Sus palabras generaron muchas repercusiones.