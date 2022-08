Video de terror: se ahogó mientras transmitía en vivo desde la piscina

Hellen Wendy Nyabuto, de 24 años, estaba haciendo una transmisión en vivo momentos antes de ahogarse en una piscina en Key Motel en Ontario, Canadá. El momento estaba siendo visto por familiares y amigos.

En el video se puede ver a la joven, que se había mudado desde Kenia, sonriendo cuando entró desde el extremo poco profundo de la piscina. Momentos después, se dirigió a un extremo más profundo donde se escucharon fuertes gritos y comenzó a patear violentamente en el agua.

Momentos después otros inquilinos del hotel de Ontario llamaron a la policía al ver el cuerpo flotando. Hellen fue trasladada de urgencia al hospital pero los varios intentos de revivirla fracasaron.

La cuidadora de la salud de 24 años saltó dentro y fuera de la piscina ese fatídico día para revisar su teléfono mientras transmitía en vivo su chapuzón. El video la muestra nadando sin preocupaciones y conteniendo la respiración bajo el agua durante varios segundos como parte de los ejercicios de respiración. Momentos después, se la vio luchando por respirar y se la escuchó hacer fuertes sonidos mientras pateaba y agitaba los brazos durante dos minutos antes de quedarse en silencio.

Hellen Wendy Nyabuto podía verse en un video luchando por mantenerse a flote tras sumergirse en la parte más profunda de la piscina la semana pasada. pic.twitter.com/yHBFPlvLxE — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) August 24, 2022

Según el periódico canadiense The Toronto Star, Hellen trabajó como enfermera de primera línea durante la pandemia en un hogar de ancianos antes de su muerte. El amigo cercano Alfonce Nyamwaya le dijo al medio que Hellen "trabajó con personas mayores hasta el final" y tenía una verdadera "pasión" por su trabajo. El joven fue la última persona que habló con Hellen antes de que ella entrara a la piscina y se ahogara: "Me estaba preparando para el turno de la tarde cuando me hizo una videollamada", dijo.

"Me contó que se dirigía a la piscina para relajarse después de completar su turno de la mañana. Me preguntó si había comido antes de despedirnos". Dijo que Hellen había sido la "ganadora de pan" de la familia después de su padre y que se había mudado a Canadá tres años antes. "Hellen era el sostén de su familia en casa. Los ha estado apoyando y ha dejado un gran vacío", dijo, y agregó que no había estado en casa desde que se fue en 2019.

La familia de Hellen, que ahora está tratando de recaudar fondos para llevar su cuerpo a Kenia, dijo que su hija compartía un apartamento en Toronto con su hermano pequeño mientras ella estudiaba enfermería y trabajaba a tiempo parcial, según publicó The Sun.