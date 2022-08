Enzo Vargas: “Estoy muy cómodo en Juventud y muy agradecido”

El Santo volvió a las prácticas pensando en el partido del domingo a las 19 contra el Depro, el DT Pablo Martel no podrá contar con Martín Esparza que llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión y con Enzo Vargas que resta cumplir una fecha de la expulsión en el clásico ante el Cuervo.

En diálogo con InformateSalta Enzo Vargas explicó cómo fue la situación en la que finalmente lo expulsan ya que el árbitro Llovet lo expulsó cuando hizo el informe al finalizar el encuentro que decía que había agredido al cuarto árbitro: “Fue en forma de festejo que tire la botella y parece que el cuarto árbitro pensó que era para él. Quise hablar con ellos pero la policía no me dejó” y después agregó “yo obvio me sentí mal porque deben creer que fue con intención y no fue así. Yo no soy así".

Después el goleador que tiene Juventud con 5 tantos en el torneo dijo que finalmente buscarán la manera de apelar de bajar la sanción en conjunto con los dirigentes. “Los dirigentes están armando el descargo para mandarlo hoy a ver si puedo llegar al domingo”. Por último habló de su presente ya que es una de las figuras del equipo que pasará con el en el futuro no muy lejano, “tengo contrato hasta fin de año. Yo estoy muy cómodo acá la verdad y agradecido”.