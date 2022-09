Para la concejal Vargas, el servicio de LuSal debe quedar fuera de la boleta de luz

Sigue el tire y afloje. Pese a que semanas atrás el Ente Regulador de los Servicios Públicos ordenó a Edesa sacar de su factura los ítems y rubros derivados de LuSal, finalmente llegaron a un consenso para continuar con la misma modalidad bajo el entendimiento que “es el mecanismo más adecuado”.

En ese contexto, Alicia Vargas, concejal de Unidos por Salta, en diálogo con InformateSalta, dijo no estar de acuerdo con continuar con la misma modalidad. “No estaría de acuerdo con que el cobro vaya por la boleta de la luz, para mí al ser una terciarizada, correspondería que se pague como Agrotécnica Fueguina, no a través de la boleta de EDESA”, sostuvo.

"Agrotécnica no nos cobran a nosotros a través de la boleta de luz, son dos terciarizaciones exactamente iguales, nada más que una el cobro va por la boleta de la luz y el otro no"

Sobre este punto, y según pudo conocer InformateSalta, el servicio de barrido y limpieza está incluido en la tasa municipal, la única diferencia entre ambas terciarizaciones, es que en el caso de LuSal, el dinero no entra a las arcas de la Municipalidad, sino que lo cobra Edesa en su factura y se le transfiere el 100% a la empresa.

Con respecto a la última actualización de tarifa autorizada por la comuna, dijo estar de acuerdo, ya que la empresa debe afrontar altos costos, principalmente de luminaria, a la vez que aseguró que “no es el 40%, sino menos”. “Con el aumento si estoy de acuerdo, vivimos momentos de inflación, de híper inflación”, sostuvo.

En relación al servicio, señaló que es excelente y comparó el mismo cuando era brindado por la Municipalidad. “Viví desde adentro del municipio cuando el servicio era prestado por administración de la Municipalidad, totalmente deficiente, no estoy en contra del servicio que presta LUSAL sino de la forma en que estamos pagando el costo del servicio del alumbrado público, no debería ser a través de la boleta de la luz”.

“Yo sigo pensando de que no corresponde que vaya el cobro por la boleta de la luz"

Al ser consultada sobre los dichos del titular de LUSAL; quien en su momento señaló que el servicio encarecería si su cobro era sacado de la boleta, dijo no entender tal argumento. “No entiendo porque debería ser más caro, el servicio es el mismo. Me gustaría reunirme con él para que me explique exactamente a qué se refiere con eso”, sostuvo.

Por último, puso énfasis en el que el contrato vigente no está firmado por la intendenta Bettina Romero. "Me dieron una copia del contrato y está firmada por el contador Amador, y todos los otros contratos entre Edesa y la municipalidad están firmados por los intendentes, no sé porque en este caso no", dijo.