Su nieto cayó en la droga y ella a sus 75 años busca como ayudarlo

El drama que atraviesa Rita Tárraga, de Tartagal, evidencia lo que en muchos casos produce el abuso de estupefacientes. Samuel de 22 años, nieto de Rita, tiene esquizofrenia y abusa de las drogas. Su abuela busca asistencia para poder ayudarlo.

En diálogo con VideoTar, comentó que todo inició hace alrededor de 12 años con la muerte de su esposo, Samuel “se comenzó a aislar y lo llevamos a un especialista que dijo que tenía esquizofrenia”.

Luego de esto “se comenzó a juntar con malos amigos y le comenzó a dar a la droga. Después comenzó a sacar las cosas de la casa”.

Rita ahora vive en la casa de una amiga, mientras su nieto vive en la casa que era de sus abuelos. Casa que se encuentra en un estado completo de abandono y destrucción, “temo por la vida de mis vecinos”, comentó muy afligida la mujer que a sus 75 años quiere que su nieto sea internado, desintoxicado y que reciba tratamiento por su enfermedad mental.

“Creció en la iglesia, mi esposo lo sacaba a pasear. Ahora me da mucha pena, no tiene donde dormir. A veces le damos comida y él la vende por la droga. Yo les pido que me ayuden, cualquier ayuda va a ser bienvenida”, finalizó.