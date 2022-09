El inquilino del agresor de CFK reveló qué le pidió antes del ataque

“Esta no es la casa de Fernando”, reza un cartel pegado sobre la puerta de una de las propiedades del agresor de Cristina Kirchner. Agentes de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento en uno de los domicilios de Fernando Andrés Sabag Montiel (35), ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

El papel fue colgado por el inquilino, quien se presentó en el local donde funciona su peluquería “para dar la cara y no quedar pegado”. Diego Arnold, en diálogo con Arriba Córdoba, aseguró que la única relación que tiene con Sabag Montiel es comercial desde hace cuatro años. “Lo veo una vez por mes, no tengo contacto de otra manera con él”, afirmó y aclaró que no son amigos, solo tenía un trato cordial.

La última vez que lo vio fue el jueves por la tarde, cuando pasó por la peluquería para retirar un dinero en concepto de adelanto del pago del alquiler. “Tiene una novia, mediante ella me mandó un mensaje de WhatsApp pidiéndome y al otro día pasó (jueves) a buscar una suma de 10 mil pesos en concepto de adelanto y yo se lo di”, reveló el joven.

Además, detalló que tenían “pactado el 16 de cada mes” para encontrarse en la propiedad y cancelar el pago del alquiler. “Siempre tenía problemas con el celular, por eso pactamos un día mensual para que vaya. No me podía comunicar con él porque no tenía teléfono”, apuntó.

El inquilino confesó que se “sorprendió mucho” al ver las imágenes del ataque a la vicepresidenta. Sostuvo que Sabag Montiel “no presentaba signos de hacer algo así tan grave”. “Estoy como en shock. La situación es terrible”, manifestó.