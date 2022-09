¡Todavía podés inscribirte! Se viene un nuevo torneo Regional de Levantamiento de Pesas

La Federación Salteña de Halterofilia (FSH) organiza diferentes torneos durante todo el año, ¡y ahora llega uno más! Se trata del 5to Regional de Levantamiento de Pesas, torneo comprendido en el cronograma de la Federación Argentina de Pesas (FAP) para el año 2022.

Este estará a cargo del Gimnasio Centro de Entrenamiento Energy Weightlifting y Koryo conjuntamente con la FSH. Se llevará a cabo el día sábado 3 de septiembre año desde las 9 de la mañana, en la ciudad de Rosario de la Frontera, en el Complejo Deportivo Municipal de la ciudad termal.

Las categorías comprendidas serán sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, mayores y masters tanto en rama masculina como femenina. El evento iniciará con el pesaje de cada participante e inmediatamente después, la competencia de cada uno de ellos en sus respectivas categorías.

Es importante resaltar que participarán competidores de las provincias vecinas de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y de distintos municipios de Salta.

El torneo será homologado y fiscalizado con la presencia de 3 árbitros nacionales y contará además con la representación confirmada de más de 70 atletas incluyendo al seleccionado salteño de levantamiento de pesas categoría sub 15 que viajará a Mar del Plata a los Juegos Evita a finales de octubre.

Quienes estén interesados en participar, pueden comunicarse con el profesor Franco Castilla, representante de FSH en Rosario de la Frontera por mail a [email protected]