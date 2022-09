Las grandes peleas que llegan a la UFC, con los argentinos a la cabeza

El nuevo curso de la UFC llega lleno de emociones y con peleas muy esperadas por los aficionados. Pese a que nunca es posible saber lo que va a ocurrir en un combate de estas características, lo cierto es que hacía tiempo que las diferentes divisiones no tenían peleas al título tan reñidas y, en muchos casos, con igualdad de oportunidades para que puedan llegar a cambiar de manos los cinturones. Eso sin contar otras pugnas, sin el título de campeón en juego, pero que generan una increíble expectación.

Empecemos por estas últimas. La más cercana es la de Chimaev y Nate Díaz, que representará el último combate de Díaz en la UFC. El de Stockton siempre ha sido uno de los atletas más queridos por los fans y que congrega audiencias masivas. El checheno nacionalizado sueco, en cambio, es una estrella ascendente al que muchos consideran claro favorito (algunos piensan, incluso, que el choque no tiene sentido); pero Nate es un guerrero que no tiene miedo de nada y ya dio la campanada, en su día, contra Conor McGregor. Precisamente, la vuelta del irlandés representa el otro gran atractivo del año. Pese a no haber ni fecha ni rival conformado, todo parece indicar que el “hijo pródigo” de Dana White va a volver a pisar el octágono en pocos meses, con toda la expectación que eso conlleva.

En lo que respecta a títulos, la división del peso completo es un auténtico caos. Con Ngannou lesionado y sin fecha de regreso y tras la reciente victoria de Ciryl Gane muchos empiezan a preguntar qué pasará con el cinturón de la categoría. Por otro lado, pese a que los rumores son cada vez más recurrentes, aún no se ha confirmado al 100% que Jon Jones vaya a debutar este diciembre en los pesados frente a Stipe Miocic. Y aunque esto ocurra, seguimos sin saber quién retará finalmente a “Predator”. ¿Habrá una pelea por el cinturón interino?

Otro de los platos fuertes de esta año es la defensa del título que tiene que hacer Charles Oliveira frente al temible Islam Makhachev, el discípulo de Khabib, quien dominó la división de los ligeros con mano de hierro hasta su retirada. Aún quedando más de mes y medio para el enfrentamiento, los portales de apuestas que contemplan los pronósticos para MMA, como Rivalry, le otorgan algo de ventaja a Islam, siendo la primera vez para el ruso que se enfrenta a un rival de entidad, mientras que el brasileño ya ha demostrado, sobradamente, que sabe pelear frente a los primeros espadas de su categoría. Muchos temen que el Sambo de Makhachev, así como su fuerza bruta, serán demasiado para “Do Bronx”.

Tras la sorprendente victoria de Leon Edwards frete a Kamaru Usman, el welter tiene nuevo monarca y lo más lógico sería una revancha en los próximos meses, que cerraría una trilogía. Sin embargo, Edwards podría tener en mente enfrentarse a Masvidal por dos motivos: hacer algo de dinero y reparar una afrenta que el de Miami le infligió hace algunos años. Por otra parte, en los pesos medios, Adesanya se enfrenta a su gran reto, el brasileño Pereira, que es el único que le ha derrotado (además de Blachowicz) en su trayectoria, aunque no fue en las MMA, sino en la disciplina del kickboxing. Tras una contundente victoria ante Strickland, Pereira ya tiene el ojo puesto en acabar con el reinado del nigeriano, que tiene una racha de 5 defensas exitosas del título que ganó en 2019.

Y no podemos olvidarnos de la que será la primera defensa de JiÅ™í Procházka en el semi pesado, muy probablemente contra Texeira. Ni del más que posible cuarto enfrentamiento entre Moreno y Figueiredo en el peso mosca, así como de si Yan conseguirá, finalmente, vencer a Sterling en el peso gallo para recuperar su cinturón (aunque TJ Dillashaw) también tendrá algo que decir al respecto. Por otra parte, Volkanovski parece cansado de dominar su división del pluma, por lo que quiere entrar en la batalla de los ligeros e ir a por el ganador entre Islam y Oliveira. Respecto de las categorías femeninas, Nunes vuelve a estar en primera línea tras ganar a Julianna Peña y recuperar su corona, aunque no se puede descartar una trilogía. Y Shevchenko se puede llegar a plantear un cambio de división para hacer más grande su legado. ¿Se acabará enfrentando a Nunes?

Mención especial merece la representación argentina para este nuevo curso. Pese a su derrota frente a Egger, Ailín Pérez dejó un buen sabor de boca frente a su rival en el segundo asalto antes de sufrir un “mataleón”, con lo que pronto la tendremos de vueltas en el octágono. A Guido Cannetti le falta menos de un mes para enfrentarse a Randy Costa y poder repetir victoria. La “Malvada” Silvana quiere resarcirse de su derrota ante Na Liang y tendrá su oportunidad este noviembre frente a Karolina Kowalkiewicz. Pocas semanas después, Marcelo Rojo buscará su primera victoria ante Francis Marshall, que debuta en la UFC. Y el gran Ponzinibbio se verá las caras, una semana después de Rojo, con una leyenda de las MMA, Robbie Lawler. Tampoco habrá que esperar mucho para que Esteban Ribovics estrene su flamante nuevo contrato con la UFC.