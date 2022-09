Fue desalojada con sus dos hijas menores: no puede pagar el alquiler y necesita ayuda

La historia de esta mujer y sus dos hijas menores de edad, una de ellas con discapacidad, no es la única que conocemos o nos toca de cerca en un país donde la situación económica es acuciante, más aún cuando una mamá está sola para todo.

Mariela desesperada, pidió ayuda a través de las cámaras de Videotar Noticias, ya que quedó con sus hijas y todas sus pertenencias en la calle. Actualmente la mujer alquilaba una pieza y un baño para las tres en V° Saavedra, sobre calle Remedio de Escalada y Esmeralda pero no podía pagar o se atrasaba, recientemente consiguió trabajo e intentó pagar pero el dueño de la vivienda no le aceptó el pago y la corrió.

"Hace poco entré a trabajar a una remiseria ni eso pudieron entender ellos. No me alcanza, hay gente que me ayudan pero hace poco empecé a trabajar de nuevo. Alquilaba hace 3 meses, cuando vio que traje más cosas quiso que me fuera".

Con todas sus pertenencias en la vereda, la mujer entre lágrimas pidió ayuda "Estoy sola, mi familia son mis dos hijas. No tengo donde vivir, vivo alquilando. No puedo pagar 30 mil o 40 mil pesos una casa. La vengo luchando hace más de 8 años, me aumentan el alquiler y no puedo pagar", aseguró.

Angustiada la mujer pide asistencia y contención por parte del Estado para ella y sus hijas de 11 y 16 años. En la noche del martes consiguió un espacio para pasar algunos días pero necesita una solución de fondo.

Para quienes deseen ayudar a Mariela y sus hijas, pueden contactarse con ella al 3878 417528.