En su canal de Youtube, un niño salteño concientiza sobre la Distrofia Muscular Duchenne

Jere es un niño salteño de 7 años que padece Distrofia Muscular Duchenne que sueña con ser Youtuber, de hecho, tiene un canal que se llama “Yo soy Jere”, en el cual sube videos contando sobre la enfermedad.

Hoy, 7 de septiembre, se conmemora el día mundial y de concientización sobre la Distrofia Muscular Duchenne. “Los que no saben, yo les voy a contar porque se celebra este día, es por los 79 exones, sin ellos, nuestro cuerpo no tiene distrofina, es una proteína que hace que nuestro músculo no se dañe, justamente es 7 del 9”, contó Jere en un nuevo video de su canal.

En este sentido, recordó que son muchos los niños en el mundo los que sufren esta enfermedad, que lamentablemente aún no tiene cura. “Los niños con Duchenne no podemos saltar, correr y subir escalones y caminar distancias largas. Pedimos nosotros a la gente que tomen conciencia, los invitamos a que pongan su foto de perfil de WhatsApp o Facebook con un globito rojo”, dijo.

La historia de este pequeño luchador llegó a InformateSalta meses atrás y quisimos darle dos sorpresas que le dieron una alegría inmensa: una camiseta firmada por los jugadores de Gimnasia y Tiro y otra firmada por los jugadores de River Plate, que además, vino acompañada con un saludo de Nicolás de la Cruz.