Piden la intervención de la Justicia Federal por los cortes de ruta en el norte provincial

En la sesión del Senado provincial, Juan Cruz Curá, representante del departamento Orán, expresó su preocupación por los cortes de ruta en el norte y solicitó la intervención de la Justicia Federal para solucionar la problemática.

“Uno es representante de un departamento y tiene que dar respuesta, no puede quedarse callado ante estos cortes de ruta. Uno, por supuesto, respeta que se haga un derecho a huelga, que se haga una manifestación, pero realmente no puede avalar ni apoyar un corte de ruta que afecta a muchísima gente, que no garantiza la libre circulación”, dijo.

En este sentido, aseguró que la Justicia Federal debe actuar para liberar la ruta nacional. “Hay innumerables denuncias que se hicieron. Quiero por favor solicitar que intervenga la Justicia Federal, que por favor pensemos en toda la gente que se está afectando con este corte de ruta”, expresó.

Finalmente, disparó contra personas que no son de Orán y que van a manifestarse sin ni siquiera saber el motivo. “Lo que me llama poderosamente la atención es que hay mucha gente que no es del departamento que está cortando la ruta, hay mucha gente que es del departamento San Martín que fue a cortar la ruta. Uno ve que la política se está metiendo y hay gente que no sabía porque estaba cortando la ruta y lo vemos en todo el país a este problema. ¿Será que está cortando la ruta para sacar una foto para mandar a Buenos Aires?”, afirmó.