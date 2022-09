Murió a los 62 años Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes

Este jueves falleció a los 62 años el músico Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández, mítico cantante, bajista y líder de Los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del rock argentino. Estaba internado desde finales de agosto, en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza.

El artista había ingresado días atrás por un dolor abdominal, que lo obligó a una internación. Los médicos le detectaron una “afección renal”. Su cuadro de salud se agravó el miércoles 7 de septiembre, tal como indicaron familiares.

Cantero es recordado por toda una generación por integrar Los Enanitos Verdes, uno de los grupos más importantes de la escena local y nacional. Su ritmo, sus canciones y su esencia recorren las venas de los mendocinos y de cada amante del rock. Sus otros dos compañeros eran Felipe Staiti y Jota Morelli, el fundador Daniel Piccolo estuvo en la banda hasta 2009.

Entre sus mayores éxitos se posicionan “La muralla verde”, “Te vi en un tren”, “Por el resto” y “Lamento boliviano”.

En particular, Marciano Cantero tuvo, desde el nacimiento del trío, una vida sin descanso. En su costado solista, el músico mendocino arrancó con el disco “Luna nueva”, que incluyó el hit “Todos esos momentos”. También participó en múltiples colaboraciones, tanto de rock como en otros géneros. En 2019, por ejemplo, combinó su talento con la onda urbana de Bad Bunny y J Balvin para el tema “Un peso”.

Recientemente, Cantero participó en la edición del libro “Semillero Sergio Embrioni”, una idea original de Mario Araniti, luego del parate obligado por la pandemia.

En el plano familiar, decidió casarse con Viviana, quien había sido su novia en la adolescencia y la musa inspiradora del recordado himno “Tus viejas cartas”. Tras 32 años sin verse, la pareja formalizó su vínculo, dejó México y se asentó en Mendoza.

En una de sus últimas entrevistas, publicada en noviembre de 2021, Marciano Cantero había anticipado sobre la nueva gira de Los Enanitos Verdes, programada para este año. También destacó su cambio de vida tras retornar de México, donde residió hasta hace algunos años.

“Ahora me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido, mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta, dejé de comer harinas, probé dos semanas y me fue bárbaro, así que seguí. También estuve trabajando de carpintero, haciendo los paneles acústicos de la sala donde trabajo, me mantuve activo en otras cosas”, dijo.

El último show lo dieron el 14 de agosto pasado en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Allí volvieron a sonar Tus viejas cartas, La muralla verde, Luz de día, Mi primer día sin ti y tantos hits que formaron parte de la adolescencia de muchos argentinos. “Gracias Orlando, último show de esta gira fantástica”, posteó en sur redes Marciano Cantero, que había decidido volver a Mendoza, lugar donde reside desde 2017, a partir de un romántico reencuentro con su novia de la juventud Viviana, quien hoy era su esposa. /Infobae