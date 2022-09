Hubo un inesperado encuentro entre Cristina Kirchner y un amigo de Macri

Fue Adolfo Rodríguez Saá, según las fuentes, el que terminó de concretar la cita.

José Torello lo había intentado a través de uno de sus secretarios, pero Cristina Kirchner fingió desinterés.

El senador del PRO acudió entonces a su colega puntano -ancestros de ambos compartieron la Cámara alta en otros tiempos-: le dijo que quería conocerla.

El ex gobernador de San Luis transmitió el pedido, y habrá sido por la llegada privilegiada que tiene con ella por fuera del círculo íntimo de colaboradores que no pasó demasiado tiempo hasta que Mariano Cabral, secretario privado de la vice, llamó al ex jefe de Asesores de Mauricio Macri para avisarle que agendara el encuentro.

La reunión, que reveló Carlos Pagni en el diario La Nación y que fue confirmada por Clarín, tuvo lugar hace un par de meses en el despacho del Senado de Cristina Kirchner.

Antes de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de cárcel para la ex Presidenta y su inhabilitación perpetua.

De que el departamento de Juncal y Uruguay se convirtiera, como sugirió Andrés "El Cuervo" Larroque, en un "santuario".

Y de que Fernando Sabag Montiel la intentara asesinar con una pistola Bersa calibre 32 en ese lugar, mientras saludaba a la militancia.

Un puente para los extremos de la grieta

La cita duró algo menos de media hora.

Y fue, aunque protocolar según las fuentes, el acercamiento más palpable entre la Vicepresidenta y el ex Presidente: viejos amigos, Macri y Torello se conocieron de chicos en el colegio Cardenal Newman, el senador fue el jefe de Asesores de la Presidencia y uno de los colaboradores más cercanos a cargo, en buena medida, de tareas sensibles.

Torello ingresó a la Cámara alta en diciembre del año pasado por la renuncia de Esteban Bullrich, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad cruel que lo obligó a dejar la banca y que desde entonces combate a diario con una entereza envidiable.

Hasta ese momento, el senador del PRO se mantenía alejado de la actividad política, alternaba su tiempo entre Buenos Aires y el interior bonaerense, ocupado en los negocios familiares, y mantenía el vínculo con Macri.

Según cuentan en el entorno del ex Presidente, Torello quería conocer a Cristina Kirchner, que alguna vez lo asoció con la "mesa judicial" del PRO que, según ella, funcionó en el primer piso de Casa Rosada.

De acuerdo a lo que trascendió, no hubo menciones en ese sentido. Sí una conversación de política y economía, a solas, que transcurrió por carriles cordiales. La Vicepresidente, de hecho, quiso saber, según las fuentes, si Macri estaba al tanto de la reunión. Torello asintió, lógicamente.

En el macrismo resaltan que la cumbre no tuvo nada que ver con una suerte de acuerdo cruzado. Pero los mensajes de uno y otro lado de los últimos días, después del ataque a Cristina Kirchner, revitalizaron ese encuentro. Hay amigos del líder del PRO que, ahora y de manera sorprendente, son mucho más comprensivos con la situación judicial de la ex mandataria.

El tuit que gustó

En el universo cristinista incluso sorprendió, para bien, el tuit de Macri de la noche del jueves en la que Sabag Montiel gatilló a centímetros de la frente de la ex Presidente, que incluyó una condena contundente al ataque.

El domingo siguiente, el ex Presidente dijo que había una "utilización partidaria" del atentado y una "persecución a la prensa y la Justicia", y el sector duro de Juntos por el Cambio se encolumnó detrás de ese mensaje.

De todos modos, cuando trascendió que el jefe del PRO había recibido una amenaza de muerte, Alberto Fernández y varios dirigentes del oficialismo se solidarizaron. Eduardo Valdés, que responde tanto al Presidente como a la vice, fue más allá: primero llamó por teléfono a Macri, y después le envió un WhatsApp. Hasta este lunes por la noche, no había obtenido respuesta. Solo Patricia Bullrich acusó recibo y aseguró que transmitiría el mensaje.

Desde ese momento, los diálogos cruzados entre uno y otro sector se intensificaron por lo bajo una vez que el Gobierno, a través de Eduardo "Wado" de Pedro, blanqueó que lanzaba una "convocatoria amplia" sin temario fijo con algunas de las principales figuras de la oposición, por ahora sin grandes resultados.

"Bajamos el perfil público para que no haya ruido en las conversaciones", avisaron este martes desde el Ministerio del Interior, consultados por el avance del diálogo con la oposición.

Es que en la oposición hay muchas más conversaciones de las que se ventilan, pero las tensiones puertas adentro entre halcones y palomas dificultan los vínculos: nadie se anima a dar el primer paso.

El ejemplo más concreto se dio la semana pasada, en la previa de la misa en la basílica de Luján. /Clarín