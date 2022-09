La FIFA falló a favor de Byron Castillo y Chile apelará ante el TAS para ir al mundial

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) falló a favor de Byron Castillo en relación al pedido hecho por la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) de Chile. Por lo tanto, la Federación Chilena de fútbol adelantó que recurrirán al TAS para insistir con su postura de que el jugador es colombiano y que por lo tanto estuvo mal citado por el Tri en los ocho partidos que disputó en las eliminatorias.

“Día triste para el fútbol y para el juego limpio. El mensaje es claro: se permite hacer trampa”, sostuvo el brasileño Eduardo Carlezzo que representa al ente que rige el fútbol en Chile. En diálogo con el portal La Tercera, el jurista expresó su indignación: “Nunca he visto en toda mi vida como abogado una injusticia como esta. Hay una enorme cantidad de documentos que, por sí solos, prueban sin ninguna duda que el jugador nació en Colombia”.

Byron Castillo jugó ocho partidos en las Eliminatorias, dos de ellos ante Chile. Según la (ANFP), el defensor de 23 años habría nacido en Colombia, nunca debió haber sido citado y por lo tanto reclama que se le den por perdidos todos esos partidos disputados a la selección de Ecuador y se les otorguen esos puntos a las selecciones rivales. De esta forma, La Roja escalaría hasta la cuarta colocación de la tabla y se clasificaría al Mundial de Qatar.

El abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien representa a la federación chilena, expresó: “El jugador bromeó con el sistema al no asistir a una audiencia y nada de eso produjo ningún efecto. ¿Qué más se necesita? Claramente parece que cualquier cosa que podamos presentar no sería suficiente para validar el reclamo”.

En los próximos días se harán las presentaciones pertinentes, Ecuador deberá exponer sus pruebas y luego este tribunal ubicado en Suiza emitirá un fallo que será determinante ya que no existe una instancia superior que pueda revertirlo. Aunque, el reloj juega en contra de Chile porque el Mundial comienza el 20 de noviembre, justamente con el partido entre el Tri y Qatar. Por eso, la decisión final debería anunciarse varios días antes de esa fecha.

Chile se habría presentado ante FIFA para exigir que se revise la nacionalidad del jugador, asegurando que había nacido en Colombia y acusándolo de falsificar su documentación. Los dirigentes de ese país apoyaron la presentación en supuestas irregularidades en la documentación ecuatoriana del León de México: advertían que tenía certificado de nacimiento falso, con edad y nacionalidad erróneas. El planteo era porque aseguraban que el jugador había nacido en el distrito colombiano de Tumaco (Nariño) el 25 de julio de 1995 y no en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas el 10 de noviembre de 1998.

Ante todo este revuelo mediático, Byron Castillo manifestó: "Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían y bueno yo decía 'wow qué pasa'. Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas", reveló el jugador ecuatoriano en una entrevista con Telemundo.

Los partidos que jugó Byron Castillo:

30/03/22- Ecuador 1-1 Argentina - 28 minutos

25/03/22- Paraguay 3-1 Ecuador - 90 minutos

17/11/21- Chile 0-2 Ecuador - 90 minutos

11/11/21- Ecuador 1-0 Venezuela - 90 minutos

08/10/21- Ecuador 3-0 Bolivia - 49 minutos

10/09/21- Uruguay 1-0 Ecuador - 90 minutos

05/09/21- Ecuador 0-0 Chile - 33 minutos

02/09/21- Ecuador 2-0 Paraguay - 90 minutos

*Si el TAS le saca a Ecuador todos los puntos cosechados en estos partidos y declara ganador a sus rivales, Chile lo reemplazaría en el Mundial de Qatar.

*Si el TAS le saca a Ecuador todos los puntos cosechados en estos partidos, pero no declara ganador a sus rivales, Perú lo reemplazaría en el Mundial de Qatar.