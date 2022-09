“Tener sexo dormido”, la experiencia de Flor Torrente que causó fuerte rechazo

Florencia Torrente reveló una experiencia personal que generó un fuerte debate en las redes sociales y le valió el cuestionamiento de algunos usuarios. “¿Alguna vez tuvieron sexo dormidos?”, lanzó la actriz, que estuvo invitada en el programa Antes que nadie que conduce Diego Leuco en Luzu TV.

Sus compañeros de mesa se sorprendieron y comenzaron a plantear sus dudas. En medio de las consultas, aclaró: “Te despertás en el medio, no te despiertan, como que de pronto te despertaste teniendo sexo”.

Antes de que alguien exprese sus opiniones, la hija de Araceli González confesó que a ella le sucedió “más de una vez”. “Es espectacular”, reconoció sin vueltas. También citó un libro llamado Diario de los sueños que “explica todas las cosas que pasan en los sueños”.



Entre risas y asombro, Leuco hizo un planteo ya con un tono más serio: “¿Viste que está como la fantasía de que te despierten con sexo oral? A mí nunca me pasó, pero hay algunos que dicen que eso es abuso, acoso. Porque no hay consentimiento, vos no sabés si la persona quiere”. Y con insistencia repreguntó “¿y si no quiere?”, al remarcar si eso ocurre en una relación formal.

Repercusión y aclaración

El video de ese instante del programa se viralizó en Twitter y provocó todo tipo de comentarios. Algunos acompañaron su experiencia y contaron las propias, mientras que otros la criticaron.

“Tener sexo sin consentimiento (por ejemplo, estando dormida) SIEMPRE es abuso, SIEMPRE es violación, así sea tu pareja, tu novio, tu marido o alguien con quien tuviste sexo consentido cinco minutos antes”, fue uno de los comentarios en repudio.

Tras las repercusiones, Florencia Torrente publicó un texto para aclarar sus dichos y remarcó: “De ninguna manera estoy de acuerdo con el sexo sin consentimiento”.

“Soy consciente de que: tocar, besar o penetrar a otra persona sin que sea consentido significa un abuso, cualquiera sea el contexto”, agregó la actriz y enfatizó: “Soy 100% consciente de que NO es NO”.

Ante las dudas si fue o no consentido y si era una relación formal, aseguró que “solo fue el encuentro de una pareja que se deseaba mutuamente”.

“Pienso que hoy más que nunca que tenemos que ser claros y precisos, lamento no haberlo sido. También creo que las cosas suceden porque tienen que suceder y nos ayudan a aprender. Si todo esto sirvió para que en todos lados hablen de este tema, que requiere seriedad y profundidad, bienvenido sea ser punching ball”, cerró.