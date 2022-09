Bono a jubilados confirmado: quiénes lo cobran

El bono a jubilados de Anses se pagará en octubre, para aquellas personas que cumplan con las condiciones para recibirlo. Se trata de un pago extraordinario que resolvió el Gobierno para paliar los efectos de la inflación y la suba del dólar hoy en el bolsillo de los sectores más vulnerables.

Anses pagó este mes el bono de SUAF, mientras que todavía se sigue evaluando la posibilidad de entregar un nuevo bono de 50 mil para quienes más lo necesitan en un contexto de crisis económica. Sería un pago similar al IFE.

El calendario de pago de Anses de septiembre ya está por terminar, dado que ya se entregaron la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y programas como el de Becas Progresar y la Tarjeta Alimentar.

Novedades para jubilados de Anses

Entre los beneficios que pueden recibir jubilados y jubiladas en octubre, se encuentra el bono de $21.000. El mismo se pagará en tres tramos. Ya se pagó el monto de septiembre y resta que se abonen los $7.000 de octubre y $7.000 en noviembre.

La finalización de su entrega coincide con el próximo aumento para jubilados por movilidad, según lo que establece la ley.

Sin embargo, no todas las personas cobrarán $7.000. Esto es porque el bono es variable. El refuerzo será de $7.000 para jubilados y pensionados que perciban hasta 1 jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los $4.000 que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimo, según informó el Gobierno.

Quiénes cobran el bono

El monto de asistencia que paga Anses está destinado a:

Jubilaciones y pensiones

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más

Requisitos para cobrar el bono

En este caso, el único requisito para poder acceder al dinero es haber realizado la Fe de vida o Supervivencia en la entidad bancaria en la que cobre el titular o de manera online a través de un celular o una computadora.

Fecha de cobro jubilados

Si bien el organismo previsional aún no confirmó las fechas de pago del bono o de las jubilaciones, ya se sabe que ambos pagos se harán juntos. Es decir, el bono de entre $4.000 y $7.000 se cobrará junto a los haberes que perciben todos los meses, en la misma cuenta y fecha según la terminación del DNI.