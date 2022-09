Multinacional busca argentinos para trabajar en Brasil: pagará los gastos

Para aquellos que estén buscando ampliar sus horizontes, y poder trabajar en el exterior, la multinacional Localiza abrió la inscripción para su programa de Jóvenes Profesionales.

Los argentinos que finalmente queden en los puestos de trabajos que ofrece la empresa, deberán instalarse en Belo Horizonte, Brasil.

El idioma, en este caso, no sería ningún problema, ya que no es un requisito excluyente saber hablar portugués, por lo que los postulantes no deben preocuparse por ello.

En ese sentido, tampoco deberán preocuparse por los gastos de la mudanza, ya que de eso se encarga la empresa. Localiza les pagará el pasaje y el alojamiento, durante los primeros 30 días, y una asignación de mudanza, a los candidatos que vivan a más de 100 kilómetros de Belo Horizonte.

Como si esto fuera poco, la compañía anunció que los postulantes argentinos que hayan sido aprobados, tendrán cubiertos todos los gastos del proceso de visa, además de disponer de clases de portugués durante todo el programa.

La empresa está ubicada en Belo Horizonte, Brasil.

La empresa brasileña está dirigida al alquiler de autos, y esta oportunidad se trata de la cuarta edición de su programa de Jóvenes Profesionales. Aquellos que estén interesados en ir a trabajar y vivir en Brasil, ya pueden anotarse, puesto que la inscripción ya está disponible para los fututos solicitantes.



¿Cuáles son los requisitos?

Tanto profesionales de Argentina como de Brasil, pueden inscribirse en los puestos que ofrece la compañía. Sin embargo, deberán presentar una licenciatura o profesorado de nivel superior.

Solo serán aprobados los candidatos que se hayan recibido en cualquier carrera de nivel superior, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022.

Aquellos que queden en la empresa, deberán tener en cuenta que la forma de trabajo es híbrida, por el momento, es decir, que irán únicamente dos veces por semana de manera presencial.

Los postulantes deberán instalarse en Brasil.

A lo largo del Programa que ofrece Localiza, el joven contará con el seguimiento del equipo de Gente, mentorías de los líderes y recibirá capacitaciones conductuales y técnicas.

Durante el proceso, deberá elaborar dos proyectos prácticos, que contemplen la identificación de un problema y la presentación de una solución, con el apoyo de los líderes durante todo el proceso. Entre las etapas del Proyecto I y el Proyecto II, el postulante pasará por la etapa de Job Rotation, y tendrá la oportunidad de viajar por Brasil y conocer las operaciones de la empresa.

Además, los futuros candidatos deberán saber que el proceso de selección cuenta con varias pruebas online, retos para nuevas soluciones de negocio, dinámicas de grupo y entrevistas con el equipo de Gente y líderes de Localiza.

Es importante aclarar también que los interesados solo tendrán tiempo de inscribirse hasta el 30 de septiembre, a través de la página web de Localiza. /Crónica