A cintarazos, motociclistas quisieron evitar un control de tránsito: fueron detenidos e imputados

El hecho de extrema violencia se desencadenó en un control vial que llevaban adelante agentes de tránsito municipal de dicha localidad en cercanías a las Termas el domingo en la noche. Una pareja a bordo de una moto fue detenida por circular con caño de escape abierto, condición prohibida en el Municipio, además de presentar indicios de estar bajo los efectos del alcohol.

Cuando inició el control la pareja se puso agresiva, hasta que la mujer de 15 años bajo del motovehículo y con cinto en mano azotó a los agentes. Posteriormente el conductor también descendió y propinó golpes de puños a un agente.

Ante este hecho, el Director de Tránsito de la ciudad Termal recordó que no es el primer caso que tienen que sobrellevar de esta índole y se refirió a un hecho ocurrido hace no tanto cuando un chico de 15 años amenazó con arma blanca a unos agentes porque solicitaron que no viajara en la caja de una camioneta.

Pero en el caso ocurrido recientemente, Carlos Salinas Ponce explicó que el joven que iba manejando se empezó a poner cada vez más violento y no dejaba de insultar y amenazar a los agentes. "La cuestión es que cuando intentaron calmarlo, de solo estar, la chica que iba con él se bajó con un cinto enrollado en su mano y se fue encima de uno de los inspectores y le pegó con la hebilla", sumado a que el conductor propinó golpes a los agentes negándose a realizar el test de alcoholemia.

Ante esto, los otros agentes la quisieron detener para que no siguiera pegando y también les dio varios cintarazos, seguidos de rasguños. "La policía tuvo que intervenir porque ambos jóvenes estaban muy fuera de control", señaló. Luego del shock, los agentes realizaron la denuncia y los agresores quedaron demorados.

El director remarcó que la gente tiene que entender que en cualquier ciudad con muchos vehículos y tráfico, los controles tienen que hacerse y que hay que priorizar al peatón. "Cuando uno conduce, no debe consumir alcohol y siempre tiene que llevar en condiciones todos los elementos de seguridad. Puede ser entendible que la gente se moleste porque quizás no se acostumbra a los controles, pero la agresión y la violencia física son inadmisibles" concluyó por El Tribuno.

Agresores detenidos

Desde la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, a cargo de Nicolás Rodríguez López se informó la imputación en forma provisional a un hombre de 18 años como autor del delito de amenazas y a una menor de 17 años como autora de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves en perjuicio de tres agentes de Tránsito y amenazas en concurso ideal.

Durante la audiencia de imputación estuvieron acompañados de defensores particulares y se abstuvieron de declarar.

Ambos acusados permanecen detenidos atento a la gravedad del hecho y la menor fue puesta a disposición del Juzgado de Menores.